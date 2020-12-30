維金斯末節狂砍17分 勇士踢館活塞

金州勇士 的副攻手維金斯(Andrew Wiggins)終於發威，29日末節狂砍17分，帶領勇士以116比106客場拿下底特律活塞，活塞開賽四連敗。維金斯27分6籃板3助攻3蓋帽，柯瑞 三分9中5，入帳31分5籃板6助攻2抄截。

在防守中樞格林缺席的情況下，勇士開賽連續四個客場，獲得2勝2負，戰績回暖。從1月1日起，勇士將開啟連續7個主場的甜蜜賽程，格林也將回歸。

針對勇士其他投手不夠穩定的特點，活塞防守柯瑞的策略是前追後堵。遇到大個子擋拆，有時兩人撲防柯瑞投射。他上半場只出手六次。不過柯瑞下半場打得更聰明，藉助維金斯的掩護投三分，對手投籃不中後快速搶投，手感開始回暖。

勇士一度在第三節落後，但依靠對持球手的瘋狂施壓和抄截，不斷打出快攻，單節5分多鐘打出17比5的衝擊波，反超比數。末節柯瑞在場下休息，維金斯拿出驚艷表現，持球跳投，運球突然起跳投籃投三分，將比分反超。老將羅斯（Derrick Rose）關鍵時刻一投一助攻，分差迫近到5分。隨後柯瑞遭遇包夾，傳球給魯尼（Kevon Looney），後者傳給達米·李（Damion Lee）投中三分，奠定勝局。

新秀懷斯曼(James Wiseman)生涯首次六犯罰下。但比賽中蓋帽普朗姆利 (Mason Plumlee)的拋投，再一條龍運球，快速的歐洲步過掉對手扣籃。

柯爾賽後感歎，「這個快攻令人印象深刻，很像公鹿『字母 哥』安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的得分。」

此前三場比賽，胡巴（Kelly Oubre, Jr.）三分連續17投不中，創造NBA出手次數最多但三分不中的紀錄。教頭柯爾賽前說，胡巴很著急，但也提及，湯普森之前賽季開局慢熱，屢投不中的情況。

湯普森在2016到2017賽季，前4場比賽，三分28中3。2018到2019賽季，前7場比賽三分36中5，但之後準星回升，恢復三分神射的水準，命中率超40%。

本場胡巴10中6，三分終於開胡，命中1個，得到14分，還有抄截暴扣的表現。