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過去一周 屋崙無人死於暴力

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙警局表示，過去一周，槍擊探測系統ShotSpotter收到208次槍擊激活報告，激活次數比去年同期增長77%。（取自警局推特）
屋崙警局表示，過去一周，槍擊探測系統ShotSpotter收到208次槍擊激活報告，激活次數比去年同期增長77%。（取自警局推特）

屋崙警局本周公布的消息說，12月21日至12月27日的一周內，屋崙沒有人因暴力事件而喪生。但是有50起槍擊事件，比去年同期上升了80%，槍械襲擊事件上升了71%。希望社區一起團結起來，遏制槍枝暴力。

目前，包括屋崙等城市，都在使用槍擊探測系統「ShotSpotter」來檢測潛在的槍擊事件。該系統包括一種使用聲學、光學或潛在的其他類型的感測器，感測器的組合可以用來探測和傳達槍火或其他武器射擊位置。執法、安全、軍事和企業使用系統確定槍聲來源，在某些情況下確定槍聲方向和發射武器的類型。

警局表示，過去一周，槍擊探測系統「ShotSpotter」收到208次槍擊激活報告，激活次數比去年同期增長了77%。屋崙警員今年已經收繳了1002件與犯罪有關的槍枝，同比增長45%。警局希望社區緊密團結，結束暴力。

雖然過去一周沒有人因暴力事件死亡，但屋崙今年的治安狀況不容樂觀。12月19日淩晨4時許，一個17歲的屋崙青年，在與人爭吵後，在Oak Tree區的28街被人開槍擊中，送醫後因為傷勢太重而不治身亡。警方和非營利組織「犯罪制止者」屋崙分部（Crime Stoppers of Oakland）提供了高達1萬元的懸賞，希望市民提供線索逮捕嫌犯。任何知情者可撥打警方電話510-238-3821或「犯罪制止者」電話510-777-8572。

這名青年死亡後，屋崙警方今年參與調查的凶殺案件已經達到109起，其中102起被列為謀殺案。這是自2012年以來，屋崙市兇殺案和謀殺案統計數據的最高值。2019年全年，屋崙警方共調查了78起凶殺案，其中75起被列為謀殺案。

圖為屋崙警局在華埠執勤。（記者劉先進 ／攝影）
圖為屋崙警局在華埠執勤。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 槍擊 檢測

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