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蘇諾瑪銀行搶劫案 初步排除前4案嫌犯

記者黃少華╱聖他路薩報導
一名穿著黑色連帽夾克並戴著眼鏡和口罩的嫌犯於12月28日威脅美國銀行櫃枱出納員交出一筆現金鈔票。（圖片由聖他路薩警察局提供）
一名穿著黑色連帽夾克並戴著眼鏡和口罩的嫌犯於12月28日威脅美國銀行櫃枱出納員交出一筆現金鈔票。（圖片由聖他路薩警察局提供）

北灣蘇諾瑪縣（Sonoma County）自10月份以來發生了五宗銀行搶劫案。聖他路薩（Santa Rosa）警察局警佐馬胡林（Christopher Mahurin）認為，發生於12月28日的最新一宗案件與之前四宗案件似乎是不同嫌犯所為。

12月28日上午10時20分，一名被描述為淺膚色的西裔或非裔嫌犯走進2420 Sonoma Avenue的美國銀行（Bank of America）。嫌犯指著自己的夾克衫向櫃枱出納員說有武器。嫌犯遞給出納員一個袋子並索要錢財。出納員照辦，給了嫌犯一筆數額不詳的現金鈔票。

嫌犯走出銀行，穿過停車場之後逃跑。馬胡林說，警方出動大量人力在案發地附近大範圍搜索，暫未找到嫌犯。他指出，嫌犯看上去是20多歲或30歲出頭，身高在5呎7吋到5呎9吋之間。案發時，嫌犯穿著黑色連帽夾克，戴著眼鏡，穿深色褲子，戴著藍色的外科口罩。

幸運的是，沒有員工或客戶在這起案件中受傷。

警方正在尋求向與任何可能掌握案件資訊的人取證交談。目擊者可撥打電話（707）543-3590，向聖他路薩警察局暴力犯罪小組提供線索。

「蘇諾瑪縣聯盟社區參與和安全獎勵基金會」提供高達2500元的懸賞金，以獲取幫助逮捕本案嫌犯的資訊。

這是蘇諾瑪縣自10月以來發生的第五宗銀行搶劫案。前四宗案件的概況如下。

第一宗於10月26日發生在羅訥公園市（Rohnert Park）5 Padre Parkway的富國銀行（Wells Fargo）。第二宗於12月4日發生在聖他路薩499 Stony Point Road的Exchange Bank。第三宗於12月19日發生在羅訥公園市6545 Hunter Dr.的美國銀行。第四宗於12月21日發生在聖他路2300 Sonoma Ave.的大通銀行（Chase Bank）。

其中，12月28日的案件與12月21日發生的案件相隔一周，案發地只有幾步之遙。

馬胡林說，聖他路薩警察局暴力犯罪小組仍在調查蘇諾瑪縣近期所有銀行搶劫案之間的任何潜在聯繫，特別是發生在聖他路薩的三宗案件。

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