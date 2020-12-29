回收聖誕樹 舊金山1/4-1/15進行

市民可在綠源再生按約定時間回收垃圾的前一天晚上，將聖誕樹放置在藍色垃圾桶旁邊。（圖片由舊金山環保局和工務局提供）

儘管受到新冠疫情 大流行影響，舊金山 回收市民聖誕樹的工作將如過去33年一樣照常進行。舊金山環保局和工務局提醒市民，可於2021年1月4日至1月15日期間將聖誕樹放在路邊，由綠源再生（Recology）回收。

回收操作相當簡單。2021年1月4日至1月15日期間，綠源再生會在約定回收時間的前一天晚上，將藍色回收垃圾桶推到路邊，居民將聖誕樹放置在垃圾桶旁邊即可，專用卡車將在路邊收集。

不過，市民需要移除聖誕樹上所有金屬絲、裝飾品、釘子、塑胶袋、支架和燈。如果聖誕樹超過6英呎高，則需要被切成兩半。市民不需要將聖誕樹裝在塑膠袋內。

舊金山環保局局長拉斐爾（Debbie Raphael）表示：「不管你是和家人一起慶祝，還是和家人一起吃飯。不要忘記，你可以把聖誕樹回收利用。這樣可以保持城市的清潔和綠色環保。」

舊金山工務局代理局長德格菲里德（Alaric Degrafinried）說：「這不僅能確保廢棄的聖誕樹被製作成對地球友好的覆蓋物，而且妥善處理它們也有助於保持社區的清潔和安全，減少火災危險。」

今年1月，舊金山回收了500多噸聖誕樹，用於城市景觀美化工程。回收的聖誕樹被切削成碎片，經由綠源再生的堆肥設施Blossom Valley Organics North製作成植物護根覆蓋物。

市民可瀏覽網頁www.Recology.com，瞭解更多資訊，或發送電郵至[email protected]或致電（415）330-1300。