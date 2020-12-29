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勇士開局2負1勝 有憂也有喜

記者劉先進／舊金山報導

金州勇士27日晚依靠達米·李（Damion Lee）最後1.7秒的三分準絕殺，1分險勝芝加哥公牛，獲得賽季首勝。勇士前三場1勝2負，排在NBA官網球隊戰力榜的26位。西區排名倒數第四。此前叱吒聯盟的勇士，如今慘淡開局，有壞消息，也有好消息。

壞消息有兩個方面：傷病和進攻。這兩者本身為一體。替補中鋒克里斯（Marquese Chriss）在訓練中遭遇右腳踝骨折，賽季報銷，勇士內線告急。尤其是之前湯普森遭遇跟腱斷裂，繼續缺席一年，對勇士的進攻傷害實在太大。

直觀的數據方面，擁有杜蘭特、柯瑞和湯普森三星閃耀的2018到2019賽季，勇士百回合進攻效率115分，即使杜蘭特傷退，湯普森在總冠軍賽打出驚心動魄的數據，幫助勇士與暴龍血拚到第六戰，若不是湯普森此戰韌帶撕裂，勇士極可能將比賽拖入搶七，有希望問鼎三連霸。

到2019-2020賽季，湯普森缺席，柯瑞打打停停，勇士進攻效率104.4，聯盟墊底。本賽季前三場比賽，根據統計數據觀察，勇士進攻效率直線下跌到97.6分，聯盟倒數第二。

勇士通過一連串換交易，換來新兵維金斯和胡巴（Kelly Oubre, Jr.），這兩人本被寄予厚望。維金斯上賽季在勇士12場比賽，場均19.4分，1.7個三分，三分命中率33.9%。胡巴上賽季場均18.7分，投中1.9個三分，三分命中率35.2%。而湯普森2018到2019賽季場均21.5分，場均3.1個三分球，三分命中率40.2%。

僅看數據，這兩人是低產的三分手，命中率並非不堪入目。但現實很骨感，他們只是半吊子持球手，運球進攻不精，空位投不準，更別提傳球組織進攻了。前三場，維金斯場均得分減少了近5分。胡巴完全游離於勇士的進攻體系之外，三分17中0，慘不忍睹，創造NBA歷史新紀錄，三場比賽沒投進三分情況下最多出手數。他在比賽中還碰到以一打四、困入人堆，不傳空位柯瑞的情況。

但勇士也有好消息。柯瑞在經過前兩場合計38投13中的低迷後，第三場手感回春，砍下36分。新秀懷斯曼（James Wiseman）在逐漸成長，場均14.7分。維金斯雖然主攻不行，但第三場頻繁利用突破分底線造成殺傷，有4次助攻。

前面三場，受輕傷的防守中樞格林都缺席。他預計最快在1月1日主場首場比賽出戰。格林場上攻防兩端帶來的效果令人期待。防守端可以指揮其他人站位、協防，甚至是果斷包夾持球人。除了柯瑞，他也是場上的第二個指揮官，能在弧頂發牌助攻，也能給柯瑞擋拆投三分。

但願勇士人員齊備後，能打出賞心悅目的流暢籃球，扭轉開局的頹勢。

勇士 柯瑞 NBA

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