柏加大開發電信號識別手勢技術 未來可望用於控制假肢

柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術和系統，可以根據前臂檢測到的電信號識別21種手勢。（記者劉先進／翻攝）

柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術和系統，可以根據前臂檢測到的電信號識別手勢。系統將可穿戴生物感測器與人工智慧 (AI)結合在一起，有朝一日可用於控制假肢或與幾乎任何類型的電子設備進行交互。也許在不遠的將來，人類可在沒有鍵盤的情況下在電腦上打字，在沒有控制器的情況下玩電子遊戲，或在沒有方向盤的情況下駕駛汽車。

技術設計者、柏加大電子工程和電腦科學系的博士生穆因（Ali Moin）表示，假肢是此技術的一個重要應用。但除此之外，它還提供了一種非常直觀的與電腦交流的方式。讀取手勢是改善人機交互的一種方式。而且，雖然還有其他的方式，比如使用攝像頭和電腦視覺，但這是一個很好的解決方案，也能維護個人的隱私。

柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術，系統將可穿戴生物感測器與人工智慧結合在一起，有朝一日可用於控制假肢或與電子設備進行交互。（記者劉先進／翻攝）

穆因等人日前在自然電子學（Nature Electronics）的線上雜誌發表了描述此設備的論文。

研究團隊證明，系統可對多達21種不同的手勢分類，包括豎起大拇指、握拳、平手、舉起單個手指和數數字。為創建手勢識別系統，團隊與柏加大電氣工程教授阿里亞斯（Ana Arias）合作，設計了一個靈活的臂帶，可以讀取前臂上64個不同點的電信號。這些電信號被輸入到一個電子晶片中，晶片被編程為人工智能 演算法，能夠將前臂的信號模式與特定的手勢聯繫起來。

穆因說，當人想讓手部肌肉 收縮時，大腦會透過頸部和肩部的神經元向手臂和手部的肌肉纖維發送電信號。袖帶中的電極所感應到的就是此電場。它並不那麼精確，從某種意義上說，暫時無法精確地指出到底是哪些纖維被觸發了，但隨著電極的高密度，仍然可以學習識別某些模式。

與其他人工智能軟體一樣，演算法首先要學習手臂中的電信號如何與個人手勢相對應。要做到這一點，每個用戶都必須戴上袖套，同時逐一做出手勢。不過，新設備使用的是一種名為超維計算演算法的高級人工智慧，它能夠根據新的資訊自我更新。

例如，如果與特定手勢相關的電信號發生變化，因為用戶的手臂出汗了，或者他們將手臂舉過頭頂，演算法可以將新資訊納入模型。

新設備的另一優勢是，所有的計算都發生在晶片上。沒有個人數據被傳送到附近的電腦或設備上。這不僅加快了計算時間，還確保了個人生物數據的私密性。雖然設備還沒有準備好成為商業產品，但研究者們表示，經過一些調整，它可能會成為使用的商業產品。