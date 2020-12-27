年終回顧／一度重開堂食 華埠餐館生意冷沒起色

半島餐廳東主Joyce Yang戴上口罩和面罩，將食物送到堂食顧客的桌上。（記者黃少華／攝影）

舊金山 一度因疫情 趨於好轉而進入州府「更安全經濟藍圖」中最寬鬆的黃色層。市府從9月30日起允許市內餐館以25%容量且不超過100人的規模重開堂食。不過，記者於10月3日走訪華埠 ，發現大部分餐飲業者並未恢復堂食，少數重開堂食的餐館也顯得生意冷清。

在當天的採訪過程中，康年海鮮酒家東主李彪和幸福餅家東主張曉燕均提到，短時間內人手不足，是重開堂食的主要障礙之一。此外，前往華埠消費的客源不足也是客觀因素。

即使是重開堂食業務，生意慘澹帶來的苦楚也盡顯在業者的臉上和話語中。

新品味和牛麵王兩家餐館於10月3日傍晚很長一段時間內都處於空蕩蕩的狀態，顧客人數遠遠達不到25%的容量。東主曾活民無奈地指出，外賣和堂食一天的營業總額有時只有可憐的一、兩百元，難以支付昂貴的租金、水電費、食材和人工成本。

半島餐廳的堂食在10月3日傍晚只開了兩桌。東主Joyce Yang直言，沒有外來遊客，本地華人食客甚少，難以支撐起生意。

3月中旬的「居家避疫」措施實行以來，市府陸續推出多項小商業紓困措施。然而，受疫情衝擊較為嚴重的華埠餐飲業始終艱難前行。如果市府真有魄力重振餐飲業，派錢或者幫助搭建硬件設施都只能「治標」。「治本」方法還應在採取一系列嚴格防疫措施的基礎上，引導外來遊客回到舊金山乃至華埠消費。因為客源才是餐飲生意的根本。