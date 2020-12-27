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年終回顧╱屋崙華埠30年最大縱火案 挖出新聞深度

記者劉先進╱屋崙報導
9月16日，屋崙華埠Webster一棟商業樓發生五級火警，這也是華埠30年來最大的一場火災。（本報檔案圖。記者劉先進攝影）
9月16日，屋崙華埠Webster一棟商業樓發生五級火警，這也是華埠30年來最大的一場火災。（本報檔案圖。記者劉先進攝影）

2020年9月16日，屋崙華埠Webster街一棟商業樓發生五級火警。其後對事件的跟蹤及後續報導，讓我受益匪淺——對重點事件持續關注，深挖素材，有時會找到意想不到的獨家好新聞。

華埠這場大火發生在早上，我急急忙忙趕到現場採訪。問到商業樓華人東主、租賃商戶的說法，也有消防局的回應。考慮到每天截稿時間緊迫，一度想回去寫出來。但又覺得此事重大，還是在現場多待一會。沒想到，多待一個小時，碰到了華埠商會主席陳錫澎。在追問下，他透露一個重要訊息，此次五級火警，波及商家之多，造成的經濟損之慘重，是華埠30年來最大的一次火災。這樣的訊息當然不能放過，我趕緊放在報導中，重點強調。

第二天刊登的所有報導中，只有本報寫了30年最大火災的新聞點。再次說明一個道理，採訪的資料更多，更能準確還原事件真實，可以寫出和同行媒體不同的新聞角度。

火災之後，我和大樓內商戶建立了良好的聯繫，一直留意後續發展，同樣做了不少跟蹤報導。從大火如何影響16個商戶生意，到商戶臨時去樓內取貴重物品，再到多數商戶決定留在華埠，另找租房繼續生意，頗受華埠商戶好評。

10月中旬，在屋崙華埠一次會議上，屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）、警員蒲梅（音譯，Mae Phu）如同以往一樣報告華埠罪案情況，卻不經意間透露一條重要訊息。原來，華埠Webster街大火的第二天即9月17日早上6時20分，華埠9街200街區又發生小型縱火，逮捕拘留一名70多歲的華人男性嫌犯。消防局調查後來認為，此人可能和華埠Webster街大火有關聯，懷疑是同一男子縱火。

我據此寫出獨家特別報導，在所有中英文媒體中是獨一份。透過對華埠火災這一特別素材的持續深入經營，收穫頗豐。

華埠 屋崙 華人

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