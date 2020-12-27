年終回顧╱山火煙塵蔽日 灣區天昏地暗如置身火星

雙子峰是很好的觀景點，可以遠眺舊金山市中心。（記者李晗 / 攝影）

2020年充滿磨難，北加州 連發山火，煙塵蔽日、天昏地暗，令人一覺醒來還以為身處火星。

9月9日早上，灣區 民眾都吃了一驚，因為大家都發現窗外好紅，而且好暗，明明是上午10時了，但卻像是早上六點的光亮度。

原因，就是因為北加州的山火，在大風驟起吹拂之下，煙塵被吹拂到了灣區上空。煙塵遮天蔽日，在折射等物理原因之後，整個灣區的天空，都是橘紅色。但是空氣質量並沒有爆表變差，大概PM2.5還是在50至100左右的水平。

灣區空氣質量管理局的發言人解釋說，請把灣區想成一個「蛋糕」，有不同的「層」。我們身處的「人間」空氣並沒有爆表變差，而大量的煙塵都在高空之中。

下午的時候，天色由橘紅轉為暗黃。我開車前往舊金山 的高處雙子峰（Twin Peaks）拍照，發現還是有遊客在雙子峰，嘻嘻哈哈地拍照打鬧。雙子峰是很好的觀景點，可以遠眺市中心，拍到烏煙瘴氣模模糊糊的一片，也是一番「景致」。

巧的是，在雙子峰上我還偶遇舊金山市議員以及公園局局長。當時他們和一些居民在探討附近的一些社區問題，並非是當天的天氣。感覺真的是很詭異，在這樣一個宛如世界崩塌毀滅之前的時刻，在盤山公路街頭偶遇認識的人，大家假裝沒事發生、故作鎮定寒暄一下。