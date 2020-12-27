我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

年終回顧╱山火煙塵蔽日 灣區天昏地暗如置身火星

記者李晗╱舊金山報導
雙子峰是很好的觀景點，可以遠眺舊金山市中心。（記者李晗 / 攝影）
雙子峰是很好的觀景點，可以遠眺舊金山市中心。（記者李晗 / 攝影）

2020年充滿磨難，北加州連發山火，煙塵蔽日、天昏地暗，令人一覺醒來還以為身處火星。

9月9日早上，灣區民眾都吃了一驚，因為大家都發現窗外好紅，而且好暗，明明是上午10時了，但卻像是早上六點的光亮度。

原因，就是因為北加州的山火，在大風驟起吹拂之下，煙塵被吹拂到了灣區上空。煙塵遮天蔽日，在折射等物理原因之後，整個灣區的天空，都是橘紅色。但是空氣質量並沒有爆表變差，大概PM2.5還是在50至100左右的水平。

灣區空氣質量管理局的發言人解釋說，請把灣區想成一個「蛋糕」，有不同的「層」。我們身處的「人間」空氣並沒有爆表變差，而大量的煙塵都在高空之中。

下午的時候，天色由橘紅轉為暗黃。我開車前往舊金山的高處雙子峰（Twin Peaks）拍照，發現還是有遊客在雙子峰，嘻嘻哈哈地拍照打鬧。雙子峰是很好的觀景點，可以遠眺市中心，拍到烏煙瘴氣模模糊糊的一片，也是一番「景致」。

巧的是，在雙子峰上我還偶遇舊金山市議員以及公園局局長。當時他們和一些居民在探討附近的一些社區問題，並非是當天的天氣。感覺真的是很詭異，在這樣一個宛如世界崩塌毀滅之前的時刻，在盤山公路街頭偶遇認識的人，大家假裝沒事發生、故作鎮定寒暄一下。

灣區 加州 舊金山

上一則

年終回顧╱屋崙華埠30年最大縱火案 挖出新聞深度

下一則

年終回顧╱育兒vs.居家令 媽媽使出渾身解數

延伸閱讀

響應防疫！ 北灣賭場取消4000人除夕聚餐

響應防疫！ 北灣賭場取消4000人除夕聚餐
疫情失控 新居家令可能延長

疫情失控 新居家令可能延長
灣區24日新增確診4561例 24人病歿

灣區24日新增確診4561例 24人病歿
灣區新增確診3836例 40人死

灣區新增確診3836例 40人死
灣區聖誕日 周五晚上有大雨

灣區聖誕日 周五晚上有大雨
灣區聖誕日 晚上有大雨

灣區聖誕日 晚上有大雨

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

2020-12-21 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事