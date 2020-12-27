年終回顧╱二度居家避疫 年輕媽抓狂：有人照玩不誤

居家令又來，公園遊樂區一度掛上「關閉」的牌誌，還用中文等多種語言寫上將罰100元以上。不過都沒有嚴格執行。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 嚴峻，擾亂了大家的生活。尤其在加州，疫情從3月以來，一直沒有真正控制住。幾周前又再次施行「居家避疫」令。一次在公園，我採訪一對在公園散步的年輕媽媽，她帶著女兒略帶無奈、口氣又有點憤怒的說：「政府成天搞這些規定，但都沒有用。人家中國 國內都控制住了，我在上海的朋友說，生活都正常了，好餐廳沒訂位還吃不到呢。」

她表示，今年七歲的女兒，從3月以來就沒有回到學校去上課，一直在網路「Zoom meeting」。可是，小孩子的注意力無法持續太久，上課時效率不佳，更何況小小孩一直對著電腦螢幕也不是太好，但也別無他法。

更何況，孩子上課的同時，她又還得上班。雖然幸運地能在家工作，可是孩子在旁上課，也影響了效率。

她表示，新冠肺炎一開始，大家都說中國的疫情有多嚴重、多可怕，可是後來中國控制住了，美國卻不斷反覆「半封城 」，「而且你說說看，這樣的Shelter in place，真的有用嗎？」

她說，如果為了平息疫情，短時間的半封城，大家忍耐一下也就過去了。但問題是，規定不斷緊縮，可是沒有嚴格執行、一堆人也不遵守、不當一回事。

就像當天，我們在公園的遊樂場看到市府貼了一張公告，稱遊樂區必須關閉，否則罰款100元起跳。但是，很多人一樣照玩不誤。