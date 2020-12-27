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年終回顧╱育兒vs.居家令 媽媽使出渾身解數

記者江碩涵╱南灣報導
「三胞胎信望愛」粉絲團主Tina家有三胞胎，開視訊會議又遇到孩子討抱，就是這番場景。（Tina提供）
「三胞胎信望愛」粉絲團主Tina家有三胞胎，開視訊會議又遇到孩子討抱，就是這番場景。（Tina提供）

從年初中國爆發新冠肺炎，到春季美國爆發疫情加州居家避疫，夏季雖稍有緩解，入冬後疫情再起，2020年的新聞主軸始終是Covid-19。今年的年終回顧專題，由本報記者談談疫情期間採訪時遇到最難忘的記憶。

對許多人而言，今年的確是相當難忘的一年。許多過去習以為常的慣例，在2020年通通不適用了，尤其是對有小小孩的無後援家庭而言，更是如此。小孩沒辦法上學，在家悶著發慌吵鬧，父母如果同時都還要在家上班，那就是整個家庭每天都在打仗，每天都鬧哄哄的掀屋頂，直到夜闌人靜小孩終於入睡時，自己的靈魂才好像重新回到身體。

疫情下我最難忘的一次採訪，應該可以分為很多次，但都是同個主題，就是身為居家令壓力下的無後援媽媽們，都用什麼方式來度過這難捱的時刻呢？

在臉書總部工作並成立「三胞胎信望愛」粉絲團的Tina，家有三胞胎，如果一個孩子都可以掀屋頂了，那三胞胎豈不是要把房子都炸了？Tina傳了一張照片給我，跟我說三個同時要她抱，而她又要開視訊會議時，就是這番場景，我看了不禁打了個冷顫。

「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團主、台裔媽媽廖嘉怡（Cherry Bracken）在居家令下，則有別出心裁的育兒法，她不僅帶著小孩每天闖蕩數個公園，甚至每個公園都寫成一篇遊記與攻略，趁著居家令期間沒人在公園，把灣區近百個不同的公園都跑了一遍。如果不是居家令，如果不是避疫讓人們不敢到公共場所，這項任務可能很難完成，因為平時的公園即便是下午，也有許多孩子們在玩，恐怕艾麗沒辦法玩個盡興。

不過最令我羨慕的，還是我的一位朋友，3月政府發布居家令沒多久，她當機立斷地訂機票，5月多就將孩子送回台灣讀書。孩子在台灣過著完全正常的小學生活，上課與同學玩耍互動、下課參加才藝班或社團活動，每天都很充實，即便父母不在身邊，很多事情也都自己處理得很好，無法想像才滿6歲的孩子，已經可以獨立完成這麼多事。

歲末年終，我時常在想著今年的歷程。今年初，我在不熟悉的場域中重回算是熟悉的媒體，但卻經歷了人類史上難得一見的疫情，也經歷了各種對我而言是全新的採訪領域與人生體悟。回到初心，若要我重新選擇，我會讓我自己、我的家庭，過著怎樣的生活呢？我至今還在問自己，沒有答案。

對於一般家庭而言，每天只要有那麼幾分鐘散步的時間，就覺得滿足了。（記者江碩涵／攝...
對於一般家庭而言，每天只要有那麼幾分鐘散步的時間，就覺得滿足了。（記者江碩涵／攝影）
「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團主廖嘉怡（Cherry Bracken）帶著艾麗攻略...
「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團主廖嘉怡（Cherry Bracken）帶著艾麗攻略了灣區近百個公園，是居家令下的收穫。（廖嘉怡提供）

台灣 疫情 灣區

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