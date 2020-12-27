博愛文化攜男青年會 送餐長者

博愛文化服務中心餐飲訓練班與Stonestown男青年會向耆英長者派餐。（圖片由博愛文化服務中心提供）

繼感恩節派火雞餐後，博愛文化服務中心餐飲訓練班與Stonestown男青年會（YMCA）合作，於聖誕假期為100多名耆英長者提供火腿餐。這些長者居住於英格賽區、日落區、海景區、West Portal、雙峰山等區域。

菜單包括焗火腿、焗土豆、炒時蔬和甜品等。耆英長者同時還獲得一份曲奇餅聖誕禮盒。

博愛文化服務中心的餐飲業訓練班，歷年來在聖誕期間都為一些社區機構及服務的社群 提節日供餐服務，增添節日的氣氛，今年也不例外。

Stonestown男青年會一直致力於社區服務和青年發展，為有需要的家庭和長者舉辦定期的活動。由於「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 大流行，這些活動不得不停止。而本次派發耶誕火腿餐是Stonestown男青年會在疫情期間的食物援助計畫活動之一。

博愛文化服務中心多年來為新移民和其他弱勢社群提供短期職業訓練及就業 轉介服務。餐飲業培訓班在就業方面多年來擁有良好的記錄。今年的疫情大流行前，就業率一直保持在85%至90%之間。

然而，疫情影響下，整個餐飲業幾乎陷入停頓，畢業生面臨失業或就業不足等问题。博愛文化服務中心表示，正努力為他們尋求新的培訓機會和出路，其中包括加強社區互助及提供供餐服務。