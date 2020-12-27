樹華助貧困生 25年捐1200萬
於1995年成立於舊金山的樹華教育基金會（The SOAR Foundation）19日舉行雲端會議。200名捐款人、義工和學子在線共慶樹華成立25周年。
樹華教育基金會是一家扶持中國偏遠貧困地區中學教育為主旨的慈善機構。總部目前位於東灣佛利蒙。
樹華創辦人之一的張笑楓回顧，她上世紀90年代初在中國廣東因生意往來而注意到大量農村孩子失學的現象。這些孩子隨外出打工的父母流連於火車站，居無定所，無書可讀。她和樹華另一位創辦人、在金門大學任教的趙耀渝教授探討，決定成立教育基金會執行獎學金計畫。
樹華董事長高大偉指出，樹華創辦25年來已為中國農村貧困學子頒發3萬2000多份獎學金，幫助1萬2000多名鄉村學子完成高中或者中職學業。25年捐款總額達1200多萬美元。今年盡管受到疫情影響，樹華仍在今年頒發獎學金1286份。
樹華目前的核心項目是高中獎學金，每個學生每年獲人民幣2600元（約合400美元）。職大獎學金每學生每年人民幣4800元（約合730美元）。樹華和中國教育發展基金會合作新開拓在偏遠山區的幼教項目，幫助貧困的農村兒童接受完整的學前教育。
會長阮笙燕與副會長李麗表示，樹華現有40多位美國的義工和50多位在中國各地的義工。25年來，樹華美國辦公室沒有一位領薪水的工作人員，也沒有出差補助及報銷項目。
副會長陳勤講述了樹華幕後英雄、工作在第一線的學生義務推薦老師。
台灣捐款人程寶珠分享她通過樹華為祖父設立的「程天放先生紀念獎學金」。
義工杜漸老師當場捐款2500美元，祝賀樹華25歲華誕。美國義工響應合共捐款2萬多美元。所有捐款100%用作獎學金。
中國駐舊金山總領事王東華向樹華發送賀電。副總領事鄒永紅、教育參讚唐筠、教育領事程振，僑務處處長楊雪峰出席雲端會議。
如有意了解和資助樹華學生，公眾可電郵至[email protected]，以及瀏覽網頁www.soaronline.org。
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