樹華助貧困生 25年捐1200萬

200名捐款人、義工和學子在線出席樹華成立25周年雲端會議。（會議視頻截圖）

於1995年成立於舊金山的樹華教育 基金會（The SOAR Foundation）19日舉行雲端會議。200名捐款人、義工和學子在線共慶樹華成立25周年。

樹華教育基金會是一家扶持中國 偏遠貧困地區中學教育為主旨的慈善機構。總部目前位於東灣佛利蒙。

樹華創辦人之一的張笑楓回顧，她上世紀90年代初在中國廣東因生意往來而注意到大量農村孩子失學的現象。這些孩子隨外出打工的父母流連於火車站，居無定所，無書可讀。她和樹華另一位創辦人、在金門大學任教的趙耀渝教授探討，決定成立教育基金會執行獎學金計畫。

樹華董事長高大偉指出，樹華創辦25年來已為中國農村貧困學子頒發3萬2000多份獎學金，幫助1萬2000多名鄉村學子完成高中或者中職學業。25年捐款總額達1200多萬美元 。今年盡管受到疫情影響，樹華仍在今年頒發獎學金1286份。

樹華目前的核心項目是高中獎學金，每個學生每年獲人民幣2600元（約合400美元）。職大獎學金每學生每年人民幣4800元（約合730美元）。樹華和中國教育發展基金會合作新開拓在偏遠山區的幼教項目，幫助貧困的農村兒童接受完整的學前教育。

會長阮笙燕與副會長李麗表示，樹華現有40多位美國的義工和50多位在中國各地的義工。25年來，樹華美國辦公室沒有一位領薪水的工作人員，也沒有出差補助及報銷項目。

副會長陳勤講述了樹華幕後英雄、工作在第一線的學生義務推薦老師。

台灣捐款人程寶珠分享她通過樹華為祖父設立的「程天放先生紀念獎學金」。

義工杜漸老師當場捐款2500美元，祝賀樹華25歲華誕。美國義工響應合共捐款2萬多美元。所有捐款100%用作獎學金。

中國駐舊金山總領事王東華向樹華發送賀電。副總領事鄒永紅、教育參讚唐筠、教育領事程振，僑務處處長楊雪峰出席雲端會議。

如有意了解和資助樹華學生，公眾可電郵至[email protected]，以及瀏覽網頁www.soaronline.org。