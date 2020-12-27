防疫 太浩湖地方政府 籲暫停短租服務

太浩湖旁的知名旅遊小鎮楚魯克（Truckee），大約有1400個短期租賃房屋。（電視新聞截圖）

聖誕新年假期，許多人都會想要出遊放鬆，加州 的滑雪勝地太浩湖（Lake Tahoe）就成了熱門的去處。但是因為疫情，加州大部分地區都在居家令當中，因此太浩湖地區的政府也呼籲短租旅遊平台要暫停租賃服務，遵守防疫措施。

中谷一帶的普萊賽縣（Placer County），艾爾度拉多縣（El Dorado County）以及太浩湖旁的知名旅遊小鎮楚魯克（Truckee）的政府已經聯合起來，要求短租平台Airbnb（中文名為愛彼迎）根據州長的居家令，停止這些地區的1月1日之前的短期租賃項目。

這三個地區的政府部門，向Airbnb的平台發送了一封信，要求他們取消現有的預訂，並且向消費者退款。

楚魯克鎮議會的議員波利維（David Polivy）表示，希望這些短租平台的官方在與房主的合作中發揮更加積極主動的作用，也希望在賓客尚未入住之前，能夠給他們提供全額退款。

波利維也表示，致信之後，Airbnb平台也立即做出回應，確認他們將確保所有房主們都知道現有的居家令和相關的旅行限制。

在一份發給傳媒的聲明中，Airbnb表示大多數房源可以在預訂入住前五天全額退款。如果是已經少於五天，客人可以要求房東 退款。如果房東同意的話，然後賓客才能與Airbnb客戶服務聯繫，以處理退款。

根據加州現有的居家令，在相關地區的酒店，度假屋和短期住宿地點，不能接受州內非必要旅行的預訂。也就是說，像是休閒旅遊等目的的短租，目前都是不允許的。

楚魯克議會議員也在周二的時候一致投票 通過，對繼續經營短期租金的房主增加處罰力度。在投票之前，議會初初認為應該對違反命令的房主進行教育，並為重犯者處以罰款。但波利維認為，這可能還不夠，所以增加處罰力度。他說，我們確實將責任推給了房源的主人。我們堅信，短期租賃是一項權利，在我們的社區中，它也是一種特權。如果有房主不遵守準則，那麼作為官方可以撤銷短期租賃的特權。

投票贊成通過了增加處罰力度，這意味著繼續出租的房主，在2021年可能會遭到撤銷短期出租許可證。目前楚魯克大約有1400個短租單位。

那些住在楚魯克的居民，例如斯金菲爾（Allison Stringfield），說到遊客可能以為出租房屋仍然是一個不錯的出行選擇，這就代表他們對於短租屋產生了「錯誤的安全感」。她說，Airbnb創造了一個安全地方的概念，但就我們的城市而言，我們無法容納那麼多人，這會產生安全問題。

然而，沙加緬度居民馬格尼斯（Katherine Magness）對於該短租的安全性持有不同意見。「我想說的是，總體而言，這裡絕對安全，每個人實際上都與家人團聚在一起，對我而言，似乎沒有理由不應該提供這類物業短租，而且肯定比酒店要安全。」她認為。