我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

防疫 太浩湖地方政府 籲暫停短租服務

特約記者錢曉莉／中谷報導
太浩湖旁的知名旅遊小鎮楚魯克（Truckee），大約有1400個短期租賃房屋。（電視新聞截圖）
太浩湖旁的知名旅遊小鎮楚魯克（Truckee），大約有1400個短期租賃房屋。（電視新聞截圖）

聖誕新年假期，許多人都會想要出遊放鬆，加州的滑雪勝地太浩湖（Lake Tahoe）就成了熱門的去處。但是因為疫情，加州大部分地區都在居家令當中，因此太浩湖地區的政府也呼籲短租旅遊平台要暫停租賃服務，遵守防疫措施。

中谷一帶的普萊賽縣（Placer County），艾爾度拉多縣（El Dorado County）以及太浩湖旁的知名旅遊小鎮楚魯克（Truckee）的政府已經聯合起來，要求短租平台Airbnb（中文名為愛彼迎）根據州長的居家令，停止這些地區的1月1日之前的短期租賃項目。

這三個地區的政府部門，向Airbnb的平台發送了一封信，要求他們取消現有的預訂，並且向消費者退款。

楚魯克鎮議會的議員波利維（David Polivy）表示，希望這些短租平台的官方在與房主的合作中發揮更加積極主動的作用，也希望在賓客尚未入住之前，能夠給他們提供全額退款。

波利維也表示，致信之後，Airbnb平台也立即做出回應，確認他們將確保所有房主們都知道現有的居家令和相關的旅行限制。

在一份發給傳媒的聲明中，Airbnb表示大多數房源可以在預訂入住前五天全額退款。如果是已經少於五天，客人可以要求房東退款。如果房東同意的話，然後賓客才能與Airbnb客戶服務聯繫，以處理退款。

根據加州現有的居家令，在相關地區的酒店，度假屋和短期住宿地點，不能接受州內非必要旅行的預訂。也就是說，像是休閒旅遊等目的的短租，目前都是不允許的。

楚魯克議會議員也在周二的時候一致投票通過，對繼續經營短期租金的房主增加處罰力度。在投票之前，議會初初認為應該對違反命令的房主進行教育，並為重犯者處以罰款。但波利維認為，這可能還不夠，所以增加處罰力度。他說，我們確實將責任推給了房源的主人。我們堅信，短期租賃是一項權利，在我們的社區中，它也是一種特權。如果有房主不遵守準則，那麼作為官方可以撤銷短期租賃的特權。

投票贊成通過了增加處罰力度，這意味著繼續出租的房主，在2021年可能會遭到撤銷短期出租許可證。目前楚魯克大約有1400個短租單位。

那些住在楚魯克的居民，例如斯金菲爾（Allison Stringfield），說到遊客可能以為出租房屋仍然是一個不錯的出行選擇，這就代表他們對於短租屋產生了「錯誤的安全感」。她說，Airbnb創造了一個安全地方的概念，但就我們的城市而言，我們無法容納那麼多人，這會產生安全問題。

然而，沙加緬度居民馬格尼斯（Katherine Magness）對於該短租的安全性持有不同意見。「我想說的是，總體而言，這裡絕對安全，每個人實際上都與家人團聚在一起，對我而言，似乎沒有理由不應該提供這類物業短租，而且肯定比酒店要安全。」她認為。

因為疫情和居家令，太浩湖地區的政府也呼籲短租旅遊平台要暫停租賃服務。（電視新聞截...
因為疫情和居家令，太浩湖地區的政府也呼籲短租旅遊平台要暫停租賃服務。（電視新聞截圖）

加州 投票 房東

上一則

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

下一則

樹華助貧困生 25年捐1200萬

延伸閱讀

加州數百新法 元旦起上路…打破車窗救童 不再怕被告

加州數百新法 元旦起上路…打破車窗救童 不再怕被告
疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹

疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹
加州迪士尼聖誕節當天關門 60多年來第一次

加州迪士尼聖誕節當天關門 60多年來第一次
華府訂12/24「佛奇日」為防疫領袖慶生

華府訂12/24「佛奇日」為防疫領袖慶生

洛杉磯地區地震預報App「ShakeAlertLA」年底停用 可換用「MyShake」

洛杉磯地區地震預報App「ShakeAlertLA」年底停用 可換用「MyShake」
加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長

加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

2020-12-21 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事