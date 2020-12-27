沙加緬度部分店家 拒執行居家令

髮廊等小商業在居家令下也都不得營業。（電視新聞截圖）

因應疫情 而實行的居家令，導致眾多小商業都無法開門營業。在沙加緬度，也有部分小商業主發起集會，認為開門經營是一種權利，拒絕執行居家令。

大約60名企業主在沙加緬度縣的佛爾森（Folsom）市集會，表達他們將拒絕執行州長的居家令。他們認為，開門經營生意是他們的權利。目前一項名為「小型企業很重要」（Small Businesses Matter）的運動鼓勵企業主團結起來，反對現在幾乎在全州範圍內的居家令。

「我們會繼續開門營業，」來自羅斯維爾（Roseville）的餐廳老闆奧利弗（Matthew Oliver）說。奧利弗特別前往沙加緬度的佛爾森，在集會上發表講話。

奧利弗說，自己的店鋪已經開放經營了，並且將保持開放。他認為沒有人會來關閉他們的經營，同時也無法關閉他們，自己將繼續堅持下去。奧利弗說，即使客戶仍在室內用餐，自己也仍在採取安全預防措施。室內用餐是當前居家命令所禁止的。

他說，餐廳已經為了滿足安全環境標準，而實施了各種手段，確保遵守衛生準則。他強調將這些防疫 的措施做到了一個新的高度，同時將繼續滿足所有這些防疫要求，確保食客的安全。他認為企業所有者有權利保持開放經營，這是他們需要捍衛的自由。

根據加州 酒精飲料管制局（Alcoholic Beverage Control，簡稱ABC）的調查，上周有專員在現場調查奧利弗的餐廳之後，正在對餐廳涉及違反條例的事情考慮做出處罰。奧利弗的餐廳仍然在提供用餐服務，涉及違反居家令。

酒精飲料管制局發言人在給傳媒新聞的一份聲明中說，該部門的調查尚在進行中，無法對此這個正在進行中的調查發表更多評論。根據縣官方的說法，尚未有企業因為違反居家令而吃到罰單。如果有發現違例的事情，可以撥打311電話舉報。

沙加緬度的縣議員弗羅斯特（Sue Frost）也在集會上發表了講話。她說，該縣正在繼續採取執法手段對企業主進行教育。弗羅斯特議員還說，一些企業主被迫陷入困境，認為縣府應該要採取一些措施來幫助他們。