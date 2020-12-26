旺季慘變淡季 華埠餐廳逆境求生

華埠餐廳推出假日特別的家庭大盤菜，爭取生意。（記者李晗 / 攝影）

對於餐廳而言，原本是旺季的聖誕新年假期，因為疫情 而轉淡。舊金山華埠 的餐廳早已呈現蕭條狀態，目前在掙扎著逆境求生。

日前百年老店康年（Far East，前身「遠東樓」）宣告結業，引起一片惋惜。另一家百年老店三和（Sam Wo）近日也屢屢傳出可能要暫停的消息。因為目前只有一位老主廚職員何先生（David Ho）仍在堅持奮鬥。現在何主廚已經62歲，但是仍然要一人肩負多職，烹飪、洗碗、搞衛生等。

三和的合夥人李德志也說，希望何主廚能夠休息一會，因為何主廚的身體也不好。但是何主廚自己放心不下，於是繼續堅持至今。他也面試 了幾個廚師，想讓他們來接手，但是面試結果也都不如意。李德志說，因為何主廚不想新一輩丟失三和最本真的味道。三和目前靠合作送餐的項目維持不少營收，自疫情之後都已經解雇了23個人。

同樣有超過20年歷史的華盛頓茶餐廳，現在也已經由第二代接手經營。在節假日期間，餐廳也推出新的菜色，像是家庭式的大盤菜，適合一家人一起慶祝。

東主熊可慈（Chelsea Hung）說，推出這樣的創新菜式，的確有增加一點生意額。但是整體的餐廳經營也依然不容易。

因為防疫政策一旦收緊，首當其衝受到打擊的就是餐飲業。熊可慈說，餐廳都會提前進貨，一旦取消室外室內用餐，這些入貨可能都用不到，那麼就可能要浪費掉。同時在員工聘請方面，政策的變動也會讓他們難以找人。因為一旦招到了人，結果政策突然收緊，可能就要再解雇他們。

此前市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出撥款190萬元，幫助華埠餐廳再堅持一段時間。屆時華埠餐廳可以與SF New Deal合作，為長者和弱勢群體送餐，同時也能夠為餐廳帶來收入。