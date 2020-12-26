我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

旺季慘變淡季 華埠餐廳逆境求生

記者李晗 / 舊金山報導
華埠餐廳推出假日特別的家庭大盤菜，爭取生意。（記者李晗 / 攝影）
華埠餐廳推出假日特別的家庭大盤菜，爭取生意。（記者李晗 / 攝影）

對於餐廳而言，原本是旺季的聖誕新年假期，因為疫情而轉淡。舊金山華埠的餐廳早已呈現蕭條狀態，目前在掙扎著逆境求生。

日前百年老店康年（Far East，前身「遠東樓」）宣告結業，引起一片惋惜。另一家百年老店三和（Sam Wo）近日也屢屢傳出可能要暫停的消息。因為目前只有一位老主廚職員何先生（David Ho）仍在堅持奮鬥。現在何主廚已經62歲，但是仍然要一人肩負多職，烹飪、洗碗、搞衛生等。

三和的合夥人李德志也說，希望何主廚能夠休息一會，因為何主廚的身體也不好。但是何主廚自己放心不下，於是繼續堅持至今。他也面試了幾個廚師，想讓他們來接手，但是面試結果也都不如意。李德志說，因為何主廚不想新一輩丟失三和最本真的味道。三和目前靠合作送餐的項目維持不少營收，自疫情之後都已經解雇了23個人。

同樣有超過20年歷史的華盛頓茶餐廳，現在也已經由第二代接手經營。在節假日期間，餐廳也推出新的菜色，像是家庭式的大盤菜，適合一家人一起慶祝。

東主熊可慈（Chelsea Hung）說，推出這樣的創新菜式，的確有增加一點生意額。但是整體的餐廳經營也依然不容易。

因為防疫政策一旦收緊，首當其衝受到打擊的就是餐飲業。熊可慈說，餐廳都會提前進貨，一旦取消室外室內用餐，這些入貨可能都用不到，那麼就可能要浪費掉。同時在員工聘請方面，政策的變動也會讓他們難以找人。因為一旦招到了人，結果政策突然收緊，可能就要再解雇他們。

此前市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出撥款190萬元，幫助華埠餐廳再堅持一段時間。屆時華埠餐廳可以與SF New Deal合作，為長者和弱勢群體送餐，同時也能夠為餐廳帶來收入。

華埠 疫情 面試

上一則

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

延伸閱讀

迎佳節 華埠街頭冰火兩重天

迎佳節 華埠街頭冰火兩重天

劫匪頻搶零錢抓了又放 華埠傷腦筋

劫匪頻搶零錢抓了又放 華埠傷腦筋
挺華埠送餐計畫 佩斯金提190萬追加撥款

挺華埠送餐計畫 佩斯金提190萬追加撥款
華埠餐飲業蕭條 金山康年酒樓傳結業 各界力挺

華埠餐飲業蕭條 金山康年酒樓傳結業 各界力挺
加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來

加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來
新冠痊癒牧師 呼籲忍一時聚會歡樂

新冠痊癒牧師 呼籲忍一時聚會歡樂

熱門新聞

加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」