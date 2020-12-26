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亞裔施打莫德納疫苗更有效？專家：樣本少不足信

記者張宏／綜合報導
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

近日在社群軟體上有人引用洛杉磯時報報導，稱若比較莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）兩種新冠疫苗，對亞裔及65歲以上的長者，施打莫德納疫苗的效果更好。但華裔流行病專家黃重德醫師表示，因為這兩個疫苗實驗的樣本其實太小，不足以把現在得出的族裔效果區別，作為科學結論。

根據報導，在莫德納及輝瑞各自的臨床試驗中，莫德納疫苗對亞裔效果是100%，但是輝瑞疫苗對亞裔的效果卻只有74.4%，遠低於其他族裔。在不同年齡群中，這兩種疫苗效果也有差，對於65歲以上長者，莫德納更為有效。黃重德認為，由於樣本太小，尚不足以作為科學結論。

黃重德說，迄今為止，沒有疫苗會因族裔區別產生不同的效果。流感疫苗就是如此，各個族裔的效果是一樣的。只有隨著注射疫苗的人群越來越多，樣本足夠大，才能得出更準確的結果。

黃重德並說，從統計學來講，同樣條件做比較才會更客觀；不同族裔不同生活背景不同，很難放在一起做比較。他還提醒，即使打疫苗以後病毒也可能在鼻孔停留，雖然不會生病，但還是能傳染給別人，因此注射疫苗後也一樣要小心。

另一位不願具名的華裔醫師也說，有關莫德納疫苗對亞裔更有效的說法不可盡信，因為在相關的疫苗實驗中亞裔的參與者很可能不夠多。他認為若想了解相關說法是否無誤，有必要進一步了解實驗本身的設計、方法，以及如何招募受試者等訊息。

洛杉磯時報12月15日報導，莫德納疫苗在不同族裔的試驗顯示，對非裔、西裔、亞裔及混血都100％有效。 但是輝瑞疫苗對亞裔的效果卻相對沒有那麼明顯，在其三期試驗中，輝瑞疫苗對非裔研究參與者有效率100％，對西裔參與者有效率94.5％，略低於白人受試者94.7％的有效性，但對亞裔的有效率只有74.4％。

該報導又說，在三期試驗中，莫德納疫苗在65歲及以上的人群是100％有效。在18到64歲之間的人群，有效率為93.4％。而輝瑞疫苗在三期試驗中，對65歲及以上的人群有效率93.7％。在16至55歲的人群，有效率95.6％。顯然對於65歲以上的長者來說，莫德納比輝瑞更為有效；而對於16歲到55歲的群體，輝瑞疫苗則效果更好一些。

這兩種疫苗的效果在男性中的表現都略好於女性。莫德納疫苗對男性有效率為95.5％，對女性為93.5％。輝瑞疫苗對男性有效率為95.3％，對女性為93.9％。

而根據聯邦食物暨藥物管理局公布的分析，像輝瑞疫苗一樣，莫德納疫苗通過提供一段病毒遺傳密碼來激發免疫系統，攻擊引起新冠肺炎的冠狀病毒。該密碼（稱為信使RNA或mRNA）指示人體建立釘刺蛋白（spike protein ）的拷貝，該拷貝釘扎在病毒表面。免疫系統通過產生抗體來作出反應，這些抗體會一直待命，直到遇到實際感染。

流感疫苗 亞裔 洛杉磯

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