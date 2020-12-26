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新冠肺炎成聖他克拉拉縣第3大殺手

記者李榮／聖荷西報導
新冠肺炎已成為聖他克拉拉縣第三大死因，縣府呼籲民眾不要群聚，並且積極檢測。（聖他克拉拉縣府提供）
新冠肺炎已成為聖他克拉拉縣第三大死因，縣府呼籲民眾不要群聚，並且積極檢測。（聖他克拉拉縣府提供）

新冠肺炎（VOCID-19）疫情持續，但又恰逢傳統上每年最重要的親友團聚聖誕與新年假期，衛生官員擔心民眾群聚將帶來另一波的感染，讓疫情更為惡化。聖他克拉拉縣府指出，新冠肺炎已經是聖縣在2020年第三大死因，統計至今聖他克拉拉縣因為新冠肺炎死亡的人數累積超過600人，「對於這600個多個家庭而言，這個節日假期是悲傷的。」

聖他克拉拉縣政府呼籲，在假期間一定要保護自己及家人、朋友的安全與健康，千萬要避免群聚，並且做好居家避疫，「隨著聖誕和新年的來臨，民眾如能保護好自己，就是對控制疫情最大的貢獻。」希望大家繼續防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並且取消假期出遊計畫。

聖他克拉拉縣府指出，新冠肺炎預計是2020年聖縣第三大死因，僅次於癌症和心臟病。尤其是新冠肺炎案例上升的快速程度，更是非常嚴峻、不能忽視。舉例來說，在感恩節前一周，每天因新冠肺炎死亡的人數平均是3人；然而就只在一個月之後，平均每天死亡人數已倍數成長，平均每天死亡達6人之多。

縣府官員還表示，在確診人數方面，也同樣在快速的增加，「從這些數字我們看到，感恩節假期家人朋友的相聚，加速了病毒傳播。而我們必須減緩傳播速度，避免醫療系統的崩潰。我們現在已經在臨界點上了！」

縣衛生局指出，醫院的負荷程度與加護病房容納量非常緊缺，而醫院與重症病房並非只給新冠病患使用。如果醫院病床無法負荷，那就意味著民眾在病危（無論是新冠肺炎或是其他病症) 需要病床時，有可能無法得到該有的醫療照護。因此，在這年底假期時節，縣府呼籲民眾務必待在家中；除非有必要的事情外出，否則不要出門，減少被感染或者傳播病毒的機會。

民眾如果對於疫情有任何疑問，可以上網站提交問題。提問可以使用中文，將有專人為您解答。網站: www.sccgov.org/cv19-zh。民眾也可以打電話給縣府，電話：408-885-3989，接通後直接說「Chinese」，也會有線上翻譯的服務。

新冠肺炎 疫情 心臟病

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