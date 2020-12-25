我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

想贏聖誕大戰 勇士要做好這關鍵三點

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞在進攻上找回得分模式，是勇士獲勝的關鍵之一。（記者劉先進／攝影）
柯瑞在進攻上找回得分模式，是勇士獲勝的關鍵之一。（記者劉先進／攝影）

金州勇士25日將在NBA重頭戲聖誕大戰中迎戰東部豪強密爾沃基公鹿。防守中樞格林繼續缺席，勇士要想贏球，至少要做好三點：柯瑞的進攻，維金斯(Andrew Wiggins)的投射，全隊的防守，尤其是圍剿MVP、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的快攻得分。

勇士聖誕大戰對陣公鹿，限制「字母哥」安戴托昆波得分是重中之重。（記者劉先進／攝影...
勇士聖誕大戰對陣公鹿，限制「字母哥」安戴托昆波得分是重中之重。（記者劉先進／攝影）

NBA揭幕戰，勇士26分慘敗於布魯克林籃網，不復當年之勇，攻防兩端暴露的問題數不勝數。進攻上，全隊手感狂鐵，三分33中10。維金斯16中4，前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）14中3，只得6分。兩個主力數次出現空位投籃不中，對手更是敢於對主要持球手柯瑞實施高位夾擊和強側收縮。柯瑞手感不佳，三分10中2，得到20分4籃板10助攻。

防守上，如教頭柯爾所說，沒有侵略性，沒有體能，也沒伸手干擾。杜蘭特和厄文（Kyrie Irving）運球跳投，可謂予取予求，兩人合計砍下48分。

勇士面對防守強隊公鹿，首先要從進攻上改善。沒有熟悉的隊友格林玩擋拆二人轉，柯瑞會加大持球攻擊強度，回到自己的得分模式。隊友也要積極給他創造機會，比如兜底線投三分，需要更好的掩護機會。

另外，柯瑞上一場和新秀懷斯曼(James Wiseman)的內外連線，讓人耳目一新，本場可延續。雖然柯爾在採訪中表示，鼓勵懷斯曼投空位三分，但不應該強行增加收益較低的中遠距離出手，還是要找到合適的投籃節奏。

維金斯作為對內第二個攻擊手，在比賽中理應更好的發揮得分作用。上賽季中途交易到勇士後，無論是投籃還是三分命中率，他都達到了近四個賽季的最高。上一場進攻畏首畏尾，改善空間頗大。維金斯上一場賽後也意識到問題。他說，投丟很多容易進的球，無論是三分還是上籃，且失誤頗多，有太多需要改進的地方。

公鹿的進攻，除了米德爾頓 (Khris Middleton)、霍樂迪（Jrue Holiday）等人的單打，連線三分，安戴托昆波的快攻是重要得分手段。勇士須盡量獲得好的得分機會，投籃不中馬上退防，多人圍剿。在陣地戰積極利用他投籃不佳的特點，後面頂防、前面干擾來限制得分。

聖誕大戰將是一番苦戰，到了球隊新鮮血液檢測成色的時候了。

勇士 柯瑞 NBA

上一則

劫匪頻搶零錢抓了又放 華埠傷腦筋

下一則

矽谷12%人口缺食物 飢餓在家：疫情加深危機

延伸閱讀

NBA／字母哥沒把握罰球 公鹿1分敗給塞爾蒂克

NBA／字母哥沒把握罰球 公鹿1分敗給塞爾蒂克
場邊人語／球場重聚 各有必需

場邊人語／球場重聚 各有必需
NBA揭幕戰／賽前秀恩愛 杜蘭特痛宰柯瑞不手軟

NBA揭幕戰／賽前秀恩愛 杜蘭特痛宰柯瑞不手軟
NBA／柯瑞限量簽名新秀卡 61.6萬元成交創紀錄

NBA／柯瑞限量簽名新秀卡 61.6萬元成交創紀錄
柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場
季前賽首秀 柯瑞上場20分鐘

季前賽首秀 柯瑞上場20分鐘

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用