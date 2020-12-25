想贏聖誕大戰 勇士要做好這關鍵三點

柯瑞在進攻上找回得分模式，是勇士獲勝的關鍵之一。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 25日將在NBA 重頭戲聖誕大戰中迎戰東部豪強密爾沃基公鹿。防守中樞格林繼續缺席，勇士要想贏球，至少要做好三點：柯瑞 的進攻，維金斯(Andrew Wiggins)的投射，全隊的防守，尤其是圍剿MVP、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的快攻得分。

勇士聖誕大戰對陣公鹿，限制「字母哥」安戴托昆波得分是重中之重。（記者劉先進／攝影）

NBA揭幕戰，勇士26分慘敗於布魯克林籃網，不復當年之勇，攻防兩端暴露的問題數不勝數。進攻上，全隊手感狂鐵，三分33中10。維金斯16中4，前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）14中3，只得6分。兩個主力數次出現空位投籃不中，對手更是敢於對主要持球手柯瑞實施高位夾擊和強側收縮。柯瑞手感不佳，三分10中2，得到20分4籃板10助攻。

防守上，如教頭柯爾所說，沒有侵略性，沒有體能，也沒伸手干擾。杜蘭特和厄文（Kyrie Irving）運球跳投，可謂予取予求，兩人合計砍下48分。

勇士面對防守強隊公鹿，首先要從進攻上改善。沒有熟悉的隊友格林玩擋拆二人轉，柯瑞會加大持球攻擊強度，回到自己的得分模式。隊友也要積極給他創造機會，比如兜底線投三分，需要更好的掩護機會。

另外，柯瑞上一場和新秀懷斯曼(James Wiseman)的內外連線，讓人耳目一新，本場可延續。雖然柯爾在採訪中表示，鼓勵懷斯曼投空位三分，但不應該強行增加收益較低的中遠距離出手，還是要找到合適的投籃節奏。

維金斯作為對內第二個攻擊手，在比賽中理應更好的發揮得分作用。上賽季中途交易到勇士後，無論是投籃還是三分命中率，他都達到了近四個賽季的最高。上一場進攻畏首畏尾，改善空間頗大。維金斯上一場賽後也意識到問題。他說，投丟很多容易進的球，無論是三分還是上籃，且失誤頗多，有太多需要改進的地方。

公鹿的進攻，除了米德爾頓 (Khris Middleton)、霍樂迪（Jrue Holiday）等人的單打，連線三分，安戴托昆波的快攻是重要得分手段。勇士須盡量獲得好的得分機會，投籃不中馬上退防，多人圍剿。在陣地戰積極利用他投籃不佳的特點，後面頂防、前面干擾來限制得分。

聖誕大戰將是一番苦戰，到了球隊新鮮血液檢測成色的時候了。