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中國製造！屋崙港將迎美國史上最大貨櫃起重機

記者劉先進／屋崙報導
中國製造的大型起重機將抵屋崙港口，也是美國史上最大貨櫃起重機。（取自屋崙港網頁）
中國製造的大型起重機將抵屋崙港口，也是美國史上最大貨櫃起重機。（取自屋崙港網頁）

屋崙港將迎來港口史上最高的貨櫃起重機，以處理停靠的大型船舶。起重機從中國上海振華重工公司（ZPMC）購買。將躋身全國最大起重機之列。

美國裝卸服務公司（SSA）正在為其位於屋崙的海運碼頭（即屋崙國際貨櫃碼頭，OICT）投資3000萬購買三台巨型起重機。起重機將用一艘船運來，船的設計是為了容納這些海運業的巨大工作機器。公司從總部位於上海的振華重工訂購起重機，預計在本月底抵達。

美國裝卸服務公司表示，起重機在碼頭上方有174呎的提升高度，能橫跨船舶甲板達到225呎。當起重機吊臂位於升起的位置時，可在碼頭上方升高超400呎。該公司在國際貨櫃碼頭運營10台起重機。港口表示，當新的起重機到達時，將從碼頭上移走三台舊的。

屋崙港海事總監布蘭德斯（Bryan Brandes）說，投資這些巨大的起重機體現了海運合作夥伴對屋崙港的信心。

屋崙港執行董事萬威（Danny Wan）表示，起重機將保持屋崙港的競爭力，以便能夠繼續吸引停靠北美的大型船隻。海濱更大的起重機將轉化為地區的海事和相關工作崗位。

裝卸服務公司貨櫃部門總裁迪萊克（Edward DeNike）表示，公司需要更高的起重機來有效地處理超大型貨櫃船抵達的貨物。迪萊克說，這個新的基礎設施是對港口的承諾，公司將在未來繼續在屋崙開展海運業務。

屋崙 美國 投資

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