疫情衝擊 屋崙機場11月客流量同比降67%

新冠疫情衝擊下，航空和旅遊業都受到重創。（取自聯邦航空管理局推特）

屋崙 港發布的數據顯示，由於疫情 飆升，政府發布旅行警告，衛生部門官員也呼籲取消旅行計畫，屋崙國際機場 11月的客流量比10月減少了1萬1525人，下降幅度為3.2%。相比於2019年11月同期，客流量下降67%。

數據表明，屋崙機場在2020年11月的旅客總數為35萬2430人，而2019年11月客流量為106萬6656人，下降幅度67.0%。11月，共有17萬5493名乘客從屋崙出發。 其中，14萬6092人是本地旅客，2萬9401人是轉機旅客，國際出發的旅客有1萬2066人次。

按12個月周期計算，過去12個月客流量為544萬6332人次，而去年同期為1332萬3778人次。下降了59.1%。

屋崙機場是灣區以航空貨運為主的頂級機場，也是客運量第二繁忙的機場。2020年11月，1.155億磅航空貨物通過屋崙機場運輸，比2019年11月增長9.0%。

屋崙港航空總經理弗朗西斯（Bryant L. Francis）說，通過團隊的不懈努力，機場繼續為所有有航空旅行基本需求的客戶提供誘人和舒適的環境。所有人都期待著新的一年，有更好、更安全的業績。