同性戀華裔方可恩 獲任阿縣高院法官

州長紐森已任命民主黨人、58歲的屋崙華裔居民方可恩（音譯，Keith Kern Fong）為阿拉米達縣高等法院法官。（取自阿縣律師協會）

州長紐森已任命民主黨人、58歲的屋崙 華裔居民方可恩（音譯，Keith Kern Fong）為阿拉米達縣高等法院法官。方可恩將於明年1月初上任，填補法官麥克勞恩（Ronni B. MacLauren）退休後的空缺。年薪約為21萬4601元。

紐森此次共任命了三個阿縣高等法院法官。到2021年初，東灣出櫃的法官人數為8人。根據灣區 報導 ( Bay Area Reporter )指出，灣區目前至少有兩名亞裔男同性戀法官。除了方可恩，另一位是舊金山高等法院法官陳樂智（Roger Chan）。

自2009年起，方可恩一直是加州 北區聯邦法院法官阿姆斯特朗（Saundra Brown Armstrong）的法律助理。

方可恩出生於屋崙，從小生活在阿拉米達縣和康曲柯士達縣。在獲得戴維斯加大法學院的法學博士學位後，在1992年被阿姆斯特朗聘為助理。上世紀90年代初，曾在Gordon & Rees律師事務所擔任律師。

1993年，方可恩回到阿姆斯特朗身邊擔任助理，直到1998年，他成為Discovery食品公司的總法律顧問和首席行政官。他於2002年離開，成為Kerr & Wagstaffe LLC公司的高級法律顧問和合夥人。直到2009年，再次擔任助理至今。

在助理職位上，方可恩複核阿姆斯特朗審理的案件中提交的檔，分析事實和法律，提出裁決建議，並起草由法官確定的最終意見。

方可恩表示，得知被任命法官的消息，各種情緒紛至遝來，既激動興奮，又謙虛。他說，能在阿拉米達縣高等法院服務，倍感榮幸。尤其是作為一個有色人種的同性戀者加入法院，更是一種榮譽。

方可恩說，他已經陸續為司法機關工作了17年。在這個崗位上，真正體會到，法官伸張正義正義方面舉足輕重。並感歎，看到了作為一名公務員令人敬畏的權和成就感，並確保程式以應有的方式運作。

方可恩將暫時留在阿姆斯特朗身邊，方便她雇用一名新的法官助理，並幫助新助理過渡到工作中。方可恩說，要繼續前進困難萬分。他很喜歡在阿姆斯特朗身邊工作，稱她是一個出類拔萃的法學家，自己受益匪淺。