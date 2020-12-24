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西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂

編譯組╱灣區23日電
紐森終於任命西裔的帕迪拉(Alex Padilla)接替賀錦麗，擔任加州 的聯邦參議員。帕迪拉是現任加州州務卿。(Getty Images)
紐森終於任命西裔的帕迪拉(Alex Padilla)接替賀錦麗，擔任加州 的聯邦參議員。帕迪拉是現任加州州務卿。(Getty Images)

加州州長紐森日昨宣布任命西裔的帕迪拉(Alex Padilla)擔任代表加州的聯邦參議員，接替賀錦麗(Kamala Harris)留下的空缺。 被視為可能人選之一，本身是非裔的舊金山現任市長布德里( London Breed)顯然因此而感到不快。

布里德在22日晚上發推文說，她恭賀帕迪拉獲得任命，因為這是加州史上重要的一天，特別是對西裔社區來說。因為在加州和全國有色人種獲得上位都極為重要。

但是在布里德發推文前數小時，她顯然對於紐森挑選帕迪拉而感到不滿。紐森在22日下午宣布任命的消息，布里德隨即在下午2時召開視訊記者會，表示她反對紐森挑選的人選。

布里德說，州長沒有挑選非裔，特別是沒有挑選非裔女性，造成一個「不幸的情況」(unfortunate situation)。因為她認為，紐森應該挑選一名非裔女性接替賀錦麗。她說賀錦麗是非裔，而且是目前參院唯一的非裔女性。現在州長沒挑選非裔，對非裔社區是一個重大打擊。

布里德的意見與舊金山前市長勃朗相同。勃朗曾表示，紐森應該任命非裔女性接替賀錦麗，人選包括東灣資深聯邦參議員芭芭拉李(Barbara Lee)，以及南加州的巴斯(Karen Basss)。

非裔 加州 賀錦麗

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