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柏加大線上畢典 聯邦眾議員芭芭拉·李：拜登帶領 美國可被治癒

記者劉先進／柏克萊報導
在柏克萊加大冬季學期的在線畢業典禮上，聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）表示，在拜登和賀錦麗帶領下，美國有機會重新聚焦和努力，以彌合分裂，美國可以被治癒和改變。（記者劉先進／翻攝）
在柏克萊加大冬季學期的在線畢業典禮上，聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）表示，在拜登和賀錦麗帶領下，美國有機會重新聚焦和努力，以彌合分裂，美國可以被治癒和改變。（記者劉先進／翻攝）

在柏克萊加大冬季學期的在線畢業典禮上，聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）表示，在拜登和賀錦麗帶領下，開始2021年工作時，美國有機會重新聚焦和努力，最終實現平等的建國原則，以彌合分裂，建立一個以創新為起點、以共同繁榮為終點的經濟，從氣候災難的幽靈中，真正拯救世界。「美國可以被治癒和改變。」

芭芭拉·李曾在柏加大就讀，並於1975年獲得社會福利學碩士學位。她說，由於疫情，今年對學生來說是困難的一年。美國和世界各地都面臨著前所未有的挑戰。在美國，疫情致死人數近30萬。每個生命的損失，都是悲劇。

芭芭拉·李歷數非裔在平權運動上的進步。1909年，羅傑斯（Vivian Logan Rodgers）成為加大歷史上首個畢業的非裔女學生。憲法第19條修正案將選舉權擴大到女性，但在1965年的選舉權法案出台前，許多非裔婦女無法行使選舉權。當她出生時，母親沒緊急剖腹產，幾乎死於分娩。因母親是非裔，醫院拒絕接納。作為德州的女孩，她不被允許上隔離的公立學校。父親是名老兵和軍官，「當他試圖帶我們去餐館和電影院時，甚至當他穿著制服時，他被指責是個內向的人。」

「因為是非裔，父親無法在聖利安住買房。但現在，我自豪地代表聖利安住等區域，成為國會議員。大家更開心地看到，賀錦麗成了首個非裔女性副總統。但爭取平等的鬥爭，遠未結束。」

芭芭拉·李說，美國民眾剛剛目睹，總統川普史無前例地試圖剝奪大批人的選舉權，比如在底特律和費城這樣的非裔聚集的地區，試圖否決合法選票，令人憤慨。投票權倒退的邏輯延伸，已持續多年。當今世界不難找到其他不平等的例子，非裔約占人口的12%，但在全國監禁人口中，占33%。

芭芭拉·李說，正如非裔弗洛伊德和其他人死亡所提醒的，如今民眾仍然生活在系統性的種族主義中。自始至終，種族不平等的遺產，在美國世代相傳，不斷重現。「當我們結束這艱難的一年，並在白宮新政府的帶領下，開始2021年的工作時，有機會在許多方面重新聚焦和努力，最終實現平等的建國原則，以彌合分裂，跨越疏遠和不信任的鴻溝，建立一個以創新為起點、以共同繁榮為終點的經濟，從氣候災難的幽靈中，真正拯救世界。我們可以被治癒，可以被改變。」

芭芭拉·李表示，每個人都要問，如何才能最終實現美國平等的承諾。「你們每個人都有特權，也有責任問一問，想做出什麼貢獻？你們加入了這段旅程，世界會有什麼不同，如何變得更好。」

因為新冠疫情，柏克萊加大採用遠程教學，學校人流稀少。（記者劉先進／攝影）
因為新冠疫情，柏克萊加大採用遠程教學，學校人流稀少。（記者劉先進／攝影）

非裔 美國 疫情

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