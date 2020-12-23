NBA揭幕戰／賽前秀恩愛 杜蘭特痛宰柯瑞不手軟

柯瑞面對籃網，本場手感不佳，三分10中2，得到20分4籃板10助攻。（記者劉先進／攝影）

格林缺席的金州勇士 22日客場99比125慘敗於布魯克林籃網，NBA揭幕戰出師不利。教頭柯爾賽後直言，勇士防守不佳，被對手摧毀（crushed）。

跟腱斷裂、久違賽場一年半的勇士舊將杜蘭特，賽前和柯瑞 熱情擁抱，親密互動，還伸手假裝要揪柯瑞的新髮型。但在比賽中毫不手軟，25分鐘內16中7，高效砍下22分5籃板3助攻3抄截1蓋帽，厄文 （Kyrie Irving）首節17分，全場26分4助攻。但柯瑞手感不佳，三分10中2，得到20分4籃板10助攻。勇士全隊三分狂鐵，33中10，命中率只有30.3%，籃網三分35中15，命中率42.9%。勇士失誤18次，被對手抄截11次。

儘管跟腱撕裂、將缺陣一年的湯普森賽前在社媒發文說，要一直支持勇士，因為使命不變，「我討厭缺席比賽，將繼續每天工作，幫助球隊為灣區帶來更多冠軍。」希望以此鼓勵勇士，但勵志雞湯改變不了勇士進攻乏善可陳、防守步履蹣珊的現狀。

格林在此前訓練中肌肉輕度拉傷，本場高掛免戰牌，勇士缺少防守中樞。在進攻上，勇士的維金斯，前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）投射不佳，傳球不精。雖然胡巴有補扣杜蘭特的表現，但投籃14中3，只得到6分。維金斯16中4，低效拿下13分。倒是二號內線新秀懷斯曼(James Wiseman)代替格林首發，入賬19分6籃板。

隊友得分不給力，柯瑞的進攻壓力更大，籃網數次包夾，他投籃只有21中7。勇士這邊進攻不利，籃網那一頭頻頻轉移球打出流暢進攻，杜蘭特因傷缺席561天後，上場5分鐘就看下10分。

柯爾說，勇士被籃網在比賽中摧毀。原以為能打出強硬的防守，但勇士半場讓對手單打23分，給了太多一對一機會，比如杜蘭特和厄文運球跳起投籃，球員只是後退，沒有干擾，「最讓人失望的是，缺少體能和競爭性。」

勇士接下來還有三個客場，在25日聖誕大戰對陣安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜的東部強隊密爾沃基公鹿，依然是一場硬仗。