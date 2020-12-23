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連2天暴力劫車、謀殺未遂 東灣兇嫌認罪

記者劉先進／瑪蒂尼茲報導

42歲的東灣比茲堡（Pittsburg）男子維勒加斯（Gilberto Villegas），曾在2020年7月下旬連續兩天在安蒂奧克（Antioch）和比茲堡暴力襲擊兩名受害者，企圖劫車和謀殺未遂。他在庭上對上述指控認罪，還承認有暴力重罪和襲擊的前科，給受害者造成巨大的身體傷害，將在加州監獄服刑18年。

康曲柯士達縣地檢長辦公室本周公布了詳細的案件訊息。7月25日晚，在安蒂奧克一停車場，維勒加斯將車停在一女性受害者的車旁，等她下車後，要求交出車鑰匙。受害者試圖逃離，但被維勒加斯用武力將她拖回車內，用車鑰匙連續刺向受害人頸部。幸運的是，一名目擊者看到襲擊，大聲喊叫。維勒加斯中斷了攻擊，開車逃之夭夭。

26日，維勒加斯在另一停車場，接近一名女性。當時受害人正在車內午休，他打開車門，掐住其脖子，受害者失去知覺。維勒加斯將她推出車外，又發動車輛，試圖輾壓她。受害者同事發現並介入後，維勒加斯開著受害者的車逃離現場。

檢方還對他提出另一項刑事訴訟，指他曾在2015年使用武器搶劫，亦屬暴力重罪。維勒加斯對企圖劫車、謀殺未遂和此前的暴力重罪指控，表示認罪。

加州 刑事訴訟 監獄

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