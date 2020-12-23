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房產糾紛 大導演盧卡斯控告北灣馬連縣小鎮

編譯組／馬連縣22日電
名導演盧卡斯因為房產糾紛，起訴北灣馬連縣小鎮。（美聯社）
名導演盧卡斯因為房產糾紛，起訴北灣馬連縣小鎮。（美聯社）

「星球大戰」（Star Wars）系列電影的知名大導演盧卡斯（George Lucas），近日因為一些房產上的糾紛，起訴了北灣馬連縣的小鎮聖安賽莫（San Anselmo）以及一戶家庭。案件涉及一小部分的土地所有權。

市府官方也已經表態，對於盧卡斯所指的房產土地部分「沒有興趣」。

事發的起因是盧卡斯發現自己的聖安賽莫的物業土地上，東邊有一小部分可能涉及共用的道路部分（road easement）。因為歷史的原因，這部分的道路一直未有很明確的所有權。曾經在1920年代，當時的物業主想要把這部分的土地歸還給市政府所有，但是盧卡斯的訴訟中表示，政府從未有正式接納過。

隨後一戶姓氏為漢密爾頓（Hamilton）的家庭買下了盧卡斯現有的物業，但是當時在地契中也沒有明確說明那部分土地的所有權。直到漢密爾頓家庭再度賣出之後，地契才明確說明了東邊這一小部分的土地所有權是歸於買家。

盧卡斯的訴訟就是要求，無論是漢密爾頓還是小鎮聖安賽莫官方，都無權宣稱對於這部分土地的擁有所有權。

聖安賽莫的市長科貝爾（Brian Colbert）在上個月的一次會議上公開表示，官方沒有接受過那部分的土地，同時也沒有興趣要持有那部分土地。另一被告——漢密爾頓家庭則尚未有律師代表對此作出回應。據悉馬連縣的高等法院將會在明年3月時聆訊此案。

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