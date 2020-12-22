社區住客聯會主席梁榮浩：爭建更多長者可負擔房屋

社區住客聯會主席梁榮浩強調要為所有住客爭取更好的居住環境。（記者黃少華／攝影）

位於1296 Shotwell Street的Casa Adelante100%長者可負擔房屋公寓上周正式開幕。多年來，社區住客聯會積極爭取撥款，加上社區努力，使得這個米慎區過去十年第一個新建的可負擔房屋項目成為現實。

社區住客聯會主席梁榮浩期待為長者爭取興建更多真正的可負擔房屋，尤其在疫情 之下，讓長者獲得良好的環境來減低病毒感染風險。

梁榮浩表示，通過這次新冠疫情，可以看出散房長者居民對更好居住環境的需求非常迫切。散房的洗手間、浴室、廚房都是公共使用，對長者防疫帶來嚴峻挑戰。有些散房家庭一家幾口人擠住在一個狹小的空間內，對孩子的學習和成長尤為不利。他強調，社區住客聯會的宗旨是為了廣大住客的利益，盡可能爭取改善所有住客的住房環境。

在今年的年終總結報告中，梁榮浩寫道，要求市議會制定細則，在申請和入住可負擔房屋的問題上參考香港的做法來實行「計分制」。

但按照美國現行的做法，可負擔房屋的申請對所有人都一視同仁開放。部分新移民 剛來美不久就申請到可負擔房屋。但部分老移民來美十多二十年都無法通過抽籤獲得入住可負擔房屋的機會。梁榮浩說，長期沒有申請到可負擔房屋的移民，有些已經達到80歲左右的高齡。他質問：「人生有多少個十年可以等待？」

梁榮浩表示，社區住客聯會2000多名會員在自我防護工作上做得不錯，到目前為止還沒有人向他報告感染新冠病毒。

但是，梁榮浩批評，企李街某散房公寓發現確診病例，舊金山公共衛生局卻採取隱瞞信息的做法，這導致周邊乃至整個華埠 的居民都因為不知情而陷入危險。他要求官方在疫情信息工作上做到公開透明。

他同時提醒，日前有社團在華埠組織大規模的防疫物資派發活動，不少散房居民尤其是長者長時間群聚，有被感染的風險。雖然活動主辦單位的出發點很好，但在當前疫情嚴峻的形勢下，這樣的情形不能出現。