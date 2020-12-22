32年前東灣9歲女童失蹤懸案偵破 兇嫌涉多宗命案

檢方宣布偵破32年前的海沃女童加瑞特（右圖）失蹤案，嫌犯是涉及另外多宗命案的男子米許（左圖）。（電視新聞截圖）

32年前，東灣海沃（Hayward）九歲女童加瑞特（Michaela Garecht）外出到超市購物，從此未曾返家。她是當時在數個月期間，東灣相繼失蹤的多名女童之一，一連串類似事件引起社區恐慌。

加瑞特是在1988年感恩節前夕，在住家附近的超市停車場失蹤的。32年來，警方一直沒有找到她的屍體。不過，當局21日表示，這起長達32年的懸案已宣告偵破，嫌犯是被控在佛利蒙謀殺兩人、正在等候審判的59歲男子米許（David Misch）。

阿拉米達縣地方檢察長辦公室（Alameda County District Attorney's Office）21日表示，加瑞特的案件有兩個特殊情況，一是加瑞特是在綁架過程中遭到殺害，二是米許已經因前一項謀殺案被定罪。

在加瑞特失蹤前，東灣已分別有一名七歲女童史沃茲（Amber Swartz）在皮諾（Pinole）失蹤，和一名13歲女童密雪洛夫（Ilene Misheloff）在都布林（Dublin）失蹤。

阿拉米達縣地方檢察長歐馬利（Nancy O'Malley）21日在海沃警局總部說：「事件摧毀了受害人的家庭，讓他們陷入悲痛之中。這是一項無恥、殘酷、明顯經過計畫的犯罪，希望我們的宣布能帶給受害家庭一些安慰，讓他們知道正義將獲得伸張。」

歐馬利表示，加瑞特是在1988年11月19日與一名友人騎滑板車到Mission Boulevard的Rainbow Grocery後失蹤。米許將加瑞特的滑板車從Rainbow Grocery店門口移到停車場後方，目的在讓加瑞特落單，以便綁架。

米許另外還涉及兩宗命案，他於1989年12月在海沃殺害36歲的波爾（Margaret N. Ball），以及1986年2月在佛利蒙同時殺害18歲的澤維爾（Michelle Xavier）和20歲的杜伊（Jennifer Duey），他已因前案被判18年有期徒刑。