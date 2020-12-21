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柏加大教授研究成果：回收塑膠袋 轉製人工關節黏劑

記者劉先進／柏克萊報導
因為疫情，華埠一些商店不再使用可回收的紅色塑膠袋，而是使用一次性白色塑膠袋。（記者劉先進／攝影）
因為疫情，華埠一些商店不再使用可回收的紅色塑膠袋，而是使用一次性白色塑膠袋。（記者劉先進／攝影）

聚乙烯占全球塑膠生產總量的三分之一。回收聚乙烯問題是經濟效益太小。回收塑膠袋最終會被用於低價值的產品中，比如甲板和建築材料，對廢物再利用產生不了大的激勵作用。

柏克萊加大化學教授哈特維格（John Hartwig）開發了新化學工藝，將聚乙烯塑膠轉化為一種堅固和更有價值的黏合劑，未來回收的經濟效益更大。

哈特維格在柏加大官網說，每年全球生產數千億磅的聚乙烯塑膠雖然不可能全部回收，但即使將其中一部分變成高價值的黏合劑等產品，也能改變回收經濟性。

對於大多數塑膠來說，回收意味著被切碎，然後做成通用產品。在此過程中，會丟掉許多在原始塑膠中費盡心思設計的特性，如柔韌性和易加工性。

為了讓回收產業更有吸引力，研究人員和塑膠行業一直在尋找升級的方法，希望把回收的塑膠轉化成更有價值、壽命更長的東西。哈特維格和博士後助手陳立業（音譯，Liye Chen）找到一種基於釕的催化劑，能在高溫下反應，產生一種聚乙烯化合物，能緊緊地黏附在鋁金屬上。

陳立業又和Messersmith實驗室的研究生麥勞瑞（Katerina Malollari）合作發現，在聚合物中加入小比例的酒精，將黏性提高20倍。具體來說，讓聚乙烯黏附在乳膠漆等產品上，應用機會頗多。人造膝蓋骨和膝關節植入物，可將聚乙烯與金屬部件整合在一起，有黏附性的聚乙烯可更好地黏在金屬上。

哈特維格的合作者生物工程與材料科學與工程專業教授梅瑟史密斯（Phillip Messersmith）表示，新技術能夠增強黏性，同時保留聚乙烯的所有其他特性，而這些特性是工業界認為非常有用的。聚乙烯的加工性，熱穩定性和機械性能似乎沒有受到傷害，同時增強了黏性。

哈特維格表示，雖然新工藝在工業上的應用還不經濟，但可以改進，成為增加黏性以外其他性能的起點。

柏克萊加大化學教授哈特維格（John Hartwig）開發了一線新化學工藝，將聚...
柏克萊加大化學教授哈特維格（John Hartwig）開發了一線新化學工藝，將聚乙烯塑膠轉化為一種堅固和更有價值的黏合劑，未來回收的經濟效益更大。（取自柏加大官網）

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