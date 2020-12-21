救財政！屋崙市府涷薪、砍職缺、休無薪假

屋崙市府財政受新冠疫情衝擊而收入銳減。（記者黃少華／攝影）

受「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 衝擊，屋崙 市府財政遭到「極端收入損失」。除非聯邦政府 提供大額救濟，屋崙必須考慮立即採取措施來解決6200萬元並且還在不斷增長的資金缺口。屋崙為此採取對市府雇員的一系列減薪措施。

市長薛麗比（Libby Schaaf）和市府行政官瑞斯金（Ed Reiskin）向全體市府員工發信，強調市府需要採取行動。他們表示，6200萬元的資金缺口相當於市府大約400個全職崗位的年薪總和，或者相當於通用基金（General Purpose Fund）資助的40%非宣誓市府崗位年薪總和。現在就要採取行動來避免下一財年的資金短缺。

市府各部門首長和其他市府領導人將被採取以下減薪措施，立即生效。

•即日起至2021年6月30日，即本財年度末，休10天無薪假。

•延後1月份即將到來的1%加薪。

•延後任何周年紀念日的加薪。

在市府各部門的層級，立即採取以下措施立即削减廣泛的開支。

•立即凍結招聘，包括所有空缺和未宣誓的職位。

•减少可自由支配的開支、加班費（包括大幅减少警消開支）、汽車津貼和其它保險費。

•在全市範圍內减少臨時雇員的使用。各部門將在2021年1月9日前釋出大部分臨時僱員，並認真評估其他臨時兼職崗位的需求。

•考慮在本財年削減所有資金預算的10%至20%。

•全市暫停所有在線和現場面對面的專業培訓及會議（除非用個人職業發展基金支付費用）。

市府談判代表已經準備好參與討論，聽取工會合作夥伴關於如何降低市府運營成本的意見。如果財政狀況好轉，或者聯邦政府向市府提供目前看起來希望不大的援助，市府將致力於優先考慮恢復職位和補足薪酬損失。

薛麗比和瑞斯金指出，如果不立即大幅削减支出，通用基金將在本財年結束前無力償債。市府將無法為基本服務提供資金，也無法應對地震或自然灾害等緊急情况。即使是市府的應急儲備也將耗盡。這是屋崙有史以來面臨的最嚴重財政挑戰之一。

市府將於23日（周三）上午11時向市議會提出額外的削减成本措施。市民可瀏覽網頁https://oakland.legistar.com/calendar.aspx了解更多詳情。