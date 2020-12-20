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「簡直是救了我的命」…蝸居儲物間 亞裔老婦喜獲住房

特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
71歲的惠子，原本住在儲物間，現在搬入了沙加緬度老人安全屋。（取自老人屋網站）
71歲的惠子，原本住在儲物間，現在搬入了沙加緬度老人安全屋。（取自老人屋網站）

一名已經年過七旬的亞裔老婦，因為種種原因被迫「蝸居」在儲物間（storage unit）內。近期她獲得幫助之後，終於獲得了住房，搬入了大房間裡。

根據沙加緬度電視台KCRA的報導，對於71歲的惠子（Keiko）而言，能夠搬入一個擁有六間臥室，牧場風格的房屋，簡直是救了她的命。這個大房子，被稱為沙加緬度的長者安全屋（Senior Safe House），專門為老年人服務，尤其是那些被忽視、被虐待的老人，為他們創造一個安全舒適的環境。

惠子表示，在疫情之前，她當時租了一個房間。但是在疫情大流行的打擊之下，女房東在3月份失去了工作，因此她在試圖重新整理自己的財務財產，就必須逼遷惠子，讓惠子搬走。於是惠子在10月時收到了房東的通知，告知她不能在這樣繼續住下去了，於是惠子不得不離開了。

沙加緬度老人安全屋有六個房間。（電視新聞截圖）
沙加緬度老人安全屋有六個房間。（電視新聞截圖）

隨後，惠子搬入了一個儲物間，也就是租來存放雜物的地方。隨後她獲得轉介，了解到了沙加緬度的老人安全屋，這是一個「美國志願者」（Volunteers of America）所經營組織的長者住屋項目，目的是給被忽視或虐待的老年人一個安全的地方居住。

「我們所有人都認為，我們的老年人應該受到愛戴，關心和保護，但情況並非總是如此，」美國志願者機構的副總裁霍德萊格（Christie Holderegger）說。

沙加緬度縣的成人保護服務中心（Adult Protective Services）的數據顯示，今年截至12月為止，已有近4800起虐待老年人的事件發生。其中原因很多，包括由於家庭壓力很大，而且長者和年輕一輩搬到一起住，產生了矛盾。有時候有些針對老人的生活狀況不佳的事情，並不總是因為家庭成員間的問題，因為老人自己一個人居住，比如惠子居住在儲物間內。因此預估實際的老人遭遇暴力、生活虐待和窘困的數字要比被爆出來的數字要高得多。

這些老人安全屋很少會有空餘的房間，現在正好出現空餘。成人保護服務中心通常會引薦老年人搬進這些房間。在新冠疫情的時候，更加需要社區的幫助，才能將老年人安置在安全的地方。更多關於沙加緬度老人安全屋的內容可以查詢網址：https://www.voa-ncnn.org/sacramento-senior-safe-house。

疫情 美國 房東

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