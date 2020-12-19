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涉性騷華埠舞蹈團學童 東灣男被控6罪

記者黃少華／舊金山報導
不少未成年團員參加了「柔功門」龍獅團在華埠的戶外練習和表演。（記者黃少華／攝影）
不少未成年團員參加了「柔功門」龍獅團在華埠的戶外練習和表演。（記者黃少華／攝影）

舊金山警察局（SFPD）的兒童網絡犯罪調查組（ICAC）於18日發布新聞通告，指控東灣Pinole市居民阿加皮托（Joven Agapito），不適當地接觸舊金山華埠一個「舞蹈團」（Dance Group）的未成年成員。

警方基於未成年人的隱私權而拒絕向記者透露受害人來自哪個「舞蹈團」。不過，「柔功門」（LionDanceMe）國術聯誼會創辦人李彪和師傅劉世民向本報證實，12名受到騷擾的未成年團員正是來自「柔功門」。

劉世民證實了警方的說法。嫌犯阿加皮托從2018年開始經常來到舊金山華埠，拍攝「柔功門」龍獅團的戶外練習和公開表演。此前，阿加皮托與「柔功門」的人沒有任何私人的關係。阿加皮托會在他創建的YouTube頻道上發布對「柔功門」龍獅團的影像資料。

今年年底，阿加皮托曾在社交媒體Instagram上向多名「柔功門」團員發送「不恰當資訊」。在部分資訊中，阿加皮托表示，他想和一些未成年團員「保持關係」。劉世民說，阿加皮托會發帶有黃色性質的奇怪短信給團裡的女孩子。當團裡進來一些未成年的女性新人，阿加皮托會索要聯繫方式並發送涉嫌性騷擾的短信。

劉世民於11月8日向警方報案。舊金山警察局兒童網絡犯罪調查組接手調查。在調查期間，警方確定阿加皮托試圖與其中一名未成年團員發生「性接觸」。11月23日，阿加皮托在舊金山試圖與這名未成年團員見面並與其發生性接觸時，被舊金山警方調查人員拘捕。

劉世民表示，「柔功門」對團員有嚴格要求和保護，這在一定程度上保障了團裡的孩子沒有受到身體上的傷害。他希望華埠的家長和孩子能加強警惕。

阿加皮托被捕後，被指控與未成年人安排會面並嘗試進行性接觸。6項罪名包括：試圖與未成年人進行性行為（2項罪名），安排與未成年人會面並試圖進行性接觸（2項罪名），騷擾未成年人（2項罪名）。後來，舊金山地方檢察長辦公室（DA）再次提起此案。

截至記者截稿時，阿加皮托仍被拘留中。

如果有更多涉及本案的線索，公眾可撥打舊金山警察局舉報電話1-415-575-4444，或以「SFPD」開頭編輯短信並發送至TIP411。公眾可以匿名舉報。

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