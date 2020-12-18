華台客語教學冬令營 19日線上熱身

北加州台灣學校聯合會19日下午將舉行北加州華台客語教學線上冬令營線上講座。（北加州台灣學校聯合會提供）

新冠病毒期間，不少小孩都在家自己學習。北加州台灣 學校聯合會19日下午將舉行北加 州華台客語教學線上冬令營線上講座，除了介紹華語教學外，也有台語兒歌教學，由僑委會贊助。

北加州台灣學校聯合會會長李漢文表示，疫情期間不少人都在家自己教學，更是個好時機能在家裡教導小孩多學習一種語言。

台灣僑委會贊助北加州台灣學校聯合會語言教學活動，由幼兒華語資深講師饒淑惠講解「最新華語教材：幼兒生活華語主題式教材教法」，及資深華語與台語講師李素慧講解「教華語順便學會台語和簡單的客語：兼介幼兒生活華語K1的12首台語兒歌教學」。

北加州台灣學校聯合會表示，饒淑惠是輔大德文系、師大華語所碩士，是高雄何嘉仁美語前高雄班主任、資深美語講師，40歲後望見華語教學的使命，轉行開拓華語教學，曾在菲律賓、印尼、泰國、加拿大、美國、韓國、柬埔寨等世界各國擔任華語師資培訓講師。

李素慧畢業於台南師範、輔大中文系，是新北市板橋文德國小退休教師，目前擔任國語、台語師資培育講師，曾在溫哥華、多倫多、西雅圖、波特蘭、舊金山、馬尼拉等地擔任台語師資培訓講師，目前也是台語公共電視台的台文顧問。

北加州台灣學校聯合會表示，這次的「北加州華台客語教學線上冬令營線上講座」舉行時間為19日下午3至6時，報名聯繫電話為408-497-6210，或是當日直接至Webex平台網站參加，將分為三個時段段進行，每時段50分鐘，參加者可先至網站https://www.webex.com/zh/downloads.html註冊會員，當日請輸入會議號及密碼即可順利加入活動。

第一階段會議號碼為1768752967，密碼為1220；第二階段會議號碼為1760751521，密碼為1220；第三階段會議號碼為1768720655，密碼為1220。