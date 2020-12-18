屋崙港進口量 11月同比微幅增長

屋崙港公布的11月數據顯示，進口貨物箱櫃比去年11月上升0.9%， 出口年與去年同期相比，下滑2.6%。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 港公布的11月數據顯示，進口貨物箱櫃比去年11月上升0.9%， 出口年與去年同期相比，下滑2.6%。

11月，屋崙的進口量以20呎標準貨櫃計算，總共7萬8045個，和去年11月進口量為7萬7367標準箱，增加0.9%。 港口表示，雖然美國 強勁的進口需求仍在持續，但屋崙11月的進口貨物量並沒有預期的那麼高。貨物不斷增加，南加州 港口的擁堵，以及由此造成的船舶延誤，導致11月通過屋崙海港的貨櫃數量低於預期。

屋崙港海事總監布蘭德斯（Bryan Brandes）表示，進口貨物是有的，只是被延誤了。「與2019年12月相比，我們預計12月的進口貨量數字會更高。 」海事專家表示，巨大的進口貨量打亂了正常的航運時間表，導致貨物通過港口的交付延遲。

2020年11月的滿載出口集裝箱總量為7萬9667個。而去年11月的數字為8萬1780個標準箱相比，下降2.6%。

出口下降的原因有數個。比如，加州的一些出口商表示，他們找不到足夠的貨櫃將產品運往海外市場。因為進口需求促使海洋承運人將空貨櫃趕回亞洲，在那裡可以裝載更多前往美國的貨物，導致出口貨櫃不夠用。布蘭德斯說，港口正在與海洋承運人、進口商、貨運代理、農產品出口商和貨櫃供應商密切合作，以幫助促進溝通和解決任何設備短缺的問題。

此外，中國近年來對美國廢紙實施限制，抑制了美國的出口量。

今年1月至11月，港口的貨運量共計19萬7692標準箱。與去年同期19萬7360標準箱的總量相比，增長了0.2%。