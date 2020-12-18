加州法院駁回申請 勇士須償甲骨文球館5000萬翻新債務

加州最高法院最近駁回了金州勇士的復議申請，這意味著勇士不能逃避欠下屋崙市、阿拉米達縣和聯合管理局的近5000萬債務，這筆債務當年用於翻新甲骨文球館。（記者劉先進╱攝影）

加州最高法院最近駁回了金州勇士 的復議申請，這意味著勇士隊難以推翻此前的法院仲裁決定，不能逃避欠下屋崙 市、阿拉米達縣和聯合管理局（Joint Powers Authority）的近5000萬債務，這筆債務當年用於翻新甲骨文 球館。

勇士和阿縣、屋崙在1996年簽訂有關勇士前主場、甲骨文球館20年的租借協議。當時，勇士為前東主柯漢（Chris Cohan）所有。勇士當時對甲骨文球館進行翻新，花費近1.5億，約定分30年支付。作為租賃合同的一部分，勇士每年向債務支付750萬。然而，勇士認為，他們在2019到2020賽季搬到舊金山，就沒有義務每年付款。

屋崙市府律師帕克（Barbara J. Parker）在給本報的聲明中說，多年前，作為大型計畫的典型融資方式，阿拉米達縣和屋崙市發行了價值超過1.4億美元的債券，來支付翻新甲骨文球館。如此做法是依賴於勇士隊的誠意。因勇士同意在幾十年內幫助償還債務。但是幾年前，當勇士隊選擇離開屋崙時，他們就試圖不償還剩餘債務。今年8月，上訴法院駁回勇士的說法。勇士認為他們選擇離開屋崙時，償還債務的義務就結束了。法院命令他們遵守協議條款。

帕克表示，儘管有證據表明雙方早在1996年就開始有共同的協議和共同的理解，但勇士還是要求地方政府多年來花費寶貴的時間和金錢來執行協議的條款。屋崙市、阿縣進行多年的仲裁和訴訟，耗資超過100萬。勇士最終必須支付欠市、阿縣和聯合管理局的數千萬元，包括未支付的債務和法律成本和費用。

帕克表示，勇士試圖逃避債務，盡可能地追求他們的似是而非的主張。每一個審查此案的法院都拒絕讓勇士失信於球迷、忽視他們的債務。現在是時候回報履行協議翻新球館、傾注心血支持球隊的地方政府了。

勇士在聲明中說，雖然對最高法院拒絕球隊的申請感到失望，但會像一直以來所展現的那樣，按照裁決支付債務。