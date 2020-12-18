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中華總會館攜手中華慧妍總會 防疫禮包送華埠長者

記者黃少華╱舊金山報導
過千名長者排長隊等待領取防疫禮包。（僑社記者謝潤琴／攝影）
過千名長者排長隊等待領取防疫禮包。（僑社記者謝潤琴／攝影）

駐美中華總會館和中華慧妍總會於17日在華埠襟美慎街舉行「抗病毒、送溫暖、敬長者、發禮包」活動，向65歲以上長者免費發送500份防疫禮包。

禮包內裝有口罩、面具、洗手液、香薰袋、紅棗、包括毛巾和微波爐手套在內的聖誕禮品、包括永興餅家和金門簽語餅兩張禮品券在內的紅包袋。

主辦單位做足防疫措施，配備消毒酒精、手套、體溫計等。到場的長者必須佩戴口罩，自覺遵守秩序，按政府規定保持社交距離，配合消毒。

現場吸引了1000多人排隊領取防疫禮包。主辦單位將再次準備後向沒有領到禮包的長者發放。主辦單位還將少量禮包直接送至安老自助處。

舊金山縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）到場做義工，向長者派發禮包。

本次活動由駐美中華總會館總董蕭挺和中華慧妍總會顧問李啟文帶頭發起捐款。

共同主辦和捐款者包括中華慧妍總會、三邑總會館、順德恆安堂、蕭氏基金會、東北聯邦信用社、環球高級建材、金門幸運簽語餅、依力臣參茸藥行、琚以中保險事務所、美國德森學院、永興餅家、加州國際億翔獅子會等12家社團企業，以及駐美中華總會館前總董彭書城、中華慧妍總會共同創辦人李人芝、名譽會長溫玉嬋、會長徐蘭英、中文地產節目主講朱陸儀。

其他重要參與者還有住麼中華總會館主席團成員何東石和張冠榮、僑領雷華欽和黃惠喜、金門藝術家協會會長陳展明等。

主辦單位向華埠長者派發500份防疫禮包。（僑社記者謝潤琴／攝影）
主辦單位向華埠長者派發500份防疫禮包。（僑社記者謝潤琴／攝影）

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