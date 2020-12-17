康縣新規 扣毒犯資產提高上限

康縣將執行公民資產沒收案件（civil asset forfeiture cases）的新規。執法部門從被指控與販毒和銷售毒品有關的嫌疑人手中，沒收現金和其他財產中，被扣押的金額至少要達到1000元，才能啟動沒收程式。（記者劉先進╱翻攝）

康曲柯士達縣地檢長貝克頓（Diana Becton）15日宣布，公民資產沒收案件（civil asset forfeiture cases）的新規正式生效。新規要求，執法部門從被指控與販毒和銷售毒品 有關的嫌疑人手中，扣押的現金和其他財產的金額至少要達到1000元，才能正式啟動沒收程式，送達通知書。

公民資產沒收案件，是執法部門從被指控與販毒和銷售毒品有關的嫌疑人手中，沒收現金和其他財產的一種民事程式。貝克頓在2019年6月實施了一項臨時政策，以解決某些類型的公民資產沒收案件日益增長的擔憂。現在，這項臨時政策變成永久性的，適用於整個康縣。

新政策規定，任何沒收公民財產案件的門檻是，被扣押的金額至少要達到1000元，地檢長才會考 慮啟動使用公民資產沒收程式。此前，扣押的金額最低額度甚至是500元。執法機構須向任何在被扣押財產中擁有或可能擁有權益的人，送達「非司法沒收程式通知書」和「反對沒收的要求」。新規首次要求，須將通知書翻譯成多種語言，包括西語和中文（普通話）。

任何公民資產沒收程式將伴隨著刑事案件。這將使地檢長的指控標準，與所有刑事案件相一致。但也有例外情況。包括，如果財產被遺棄或沒有人認領。或者，如果被沒收的財產是由第三方提出的，而該第三方似乎並不擁有財產或對財產有興趣，新規不適用。

貝克頓表示，社區對執法機關沒收公民資產的程式受到極大關注，這是理所當然的。地檢長辦公室制定了這項長期政策。只有在絕對必要的情況下，才會使用公民資產沒收程式，並與刑事案件結合起來。