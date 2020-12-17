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舊金山中央地鐵超支嚴重 1億元缺口待補

記者李晗╱舊金山報導
目前中央地鐵仍然還在施工當中，通車日期是2022年春天。（本報檔案照片）
目前中央地鐵仍然還在施工當中，通車日期是2022年春天。（本報檔案照片）

已經推遲竣工日期多次的舊金山中央地鐵工程，最新的報告指出工程將會超支15%，政府也需要額外再尋找超過1億元的款項來填補超支的部分。

中央地鐵工程從華埠一直綿延至南市場，橫貫市中心以及多個商業旅遊景區，一直以來備受期待。但是工程延誤持續，且不斷超支。12月15日（周二）的交通局委員會議上，局方高層向委員解釋超支的原因，以及整體預算的情形。

其中備受爭議的就是，地鐵工程合同方Tutor Perini在施工時，經常會有一些需要更改的工程項目。這部分造成的合同變更，因此產生額外支出，就是導致超支的原因。像是鋪設電纜等，工程如果出現了變更，Tutor Perini就會將變更後多出來的款項，報價給交通局。

但是問題就在於，工程變更的過程中，交通局幾乎沒有先行參與討價還價的過程，而是只有在Tutor Perini完工之後才商討價格。往往Tutor Perini給出的變更價格會高於交通局的估算。此前因為報價的差異也引起爭議，雙方也多次在協商之後定價。最終批出款項的是交通局委員會。

華裔交通委員黎慧心炮轟這樣的「商業模式」。她認為，應該是在工程變更之前，也就是Tutor Perini具體施工之前，雙方討論解決方法，而不是事後才來討論要付的錢。她形容自己對於這樣的模式有「根本性的顧慮」。

目前中央地鐵仍然還在施工當中，預計2021年春季能夠完成工程項目，開始進入測試階段。中央地鐵原定是在2018年竣工通車，現在交通局已經將通車的日期推遲至了2022年春天。

地鐵 華埠 預算

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