疫情下迎聖誕 舊金山慈濟獻愛心 暖送學童禮物

慈濟特別來到舊金山華埠的劉貴明小學，以及灣區獵人角社區舉行贈送聖誕禮物的活動。（慈濟提供）

今年的假日季節因為疫情 原因而顯得格外冷清。為了讓舊金山 小學童們依然能夠拿到聖誕禮物，慈濟基金會特別獻出愛心，購買了大量的具有教育性質、益智的禮物，以及生活用品，送給數百位不同族裔的學童。

12月15日，慈濟特別來到舊金山華埠 的劉貴明小學，以及灣區獵人角社區（Bayview Hunter's Point）舉行贈送聖誕禮物的活動。劉貴明小學全校750位學生都有獲得益智玩具，華埠六個家庭和灣景區四所小學的36個家庭也獲得禮物。

慈濟舊金山支會的負責人林育貞說，54年來，在證嚴法師的帶領下，慈濟人的慈善關懷足跡未曾停歇。

「因應新冠病毒疫情在全球帶來社會經濟層面的衝擊，慈濟基金會秉持『教育不能等，孩子是家庭與社會未來的希望』的理念，舊金山支會在2020學年度關心經濟有困之家庭，讓孩子求學之路不中斷，推出『看見希望、安心就學』方案，」她說。

每個家庭的禮物都是按照小孩的年紀、人數，量身定做。其中有益智玩具，還有一些生活用品，像是一套13件的鍋具、一條毛毯、兩條圍巾、一盒巧克力、20個布口罩、一包5公斤的香積飯等。灣景區的禮物分兩輛車才載完。