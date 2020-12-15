不滿加州稅務政策、防疫規定？甲骨文總部遷德州 創辦人搬到夏威夷

甲骨文才宣布總部遷往德州，創辦人艾利森也證實已搬到夏威夷。（Getty Images）

軟體巨擘甲骨文（Oracle）日前才宣布將總部搬到德州，現在又傳出，創辦人暨執行長艾利森（Larry Ellison）已遷居夏威夷 。

新聞媒體Vox報導，艾利森14日下午發出備忘錄向員工說：「11日宣布總部搬遷的消息後，許多人詢問我，是否會一起搬到德州，答案是不會，因為我已經搬到夏威夷，未來我將用Zoom在拉奈島（Lanai）上工作。」並在文後簽上「Mahalo」（夏威夷語「感謝」的意思）。

據了解，艾利森擁有拉奈島絕大部分的土地，他嘗試將當地開發成一個環保與農業烏托邦，最近還在島上成立了一家健康食品公司Sensei，但這個島最近幾周爆發新冠疫情 。

許多科技富豪早已對加州 的商業氣候與稅務政策不滿，連像艾利森這類淨資產超過數百億元的人，都認為加州稅金太重。加州現在的新冠疫情規定也激怒了部分科技公司高層，如Tesla的馬斯克（Elon Musk）。

艾利斯雖然對疫情相關政策鮮少提出看法，但他近來成為川普在矽谷的盟友。在疫情爆發初期，艾利森支持川普的看法，認為療效未獲得證實的氫氧奎寧（hydroxychloroquine）可治新冠。