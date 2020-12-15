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反對房東裝攝像頭 租客怒喊：監視就是騷擾

記者陳程威／舊金山灣區報導
反拆遷地圖項目的代表麥克羅伊（ERIN MCELROY）。（視訊截圖）
反拆遷地圖項目的代表麥克羅伊（ERIN MCELROY）。（視訊截圖）

周一（14日），反拆遷地圖項目和「人民力量」傳媒聯合舉辦「監視租客就是騷擾租客」的線上新聞發布會。在會上，舊金山居民芭莎克（Jackie Barshak）表示，她的房東在未經她允許或者告知她的情況下，就在她住房的周圍安裝了七個監控攝像頭。其中兩個在車庫，一個在房子入口，一個在房門口，還有一個在洗衣房。

芭莎克表示，她所住的街區在過去幾年的治安狀況很好，而且房子都是數百萬美金的昂貴住宅，房東根本沒有安全方面的理由安裝監控。房東是用監控攝像頭來監控她，記錄她的生活，從而找到可以驅離她的證據。芭莎克表示，監控攝像頭原本的目的是為了維護人們的安全，而她的最大的安全威脅恰恰是來自房東。

芭莎克希望，可以跟舊金山當地所有被房東監控攝像頭騷擾的租客一起合作，抗議房東侵害租客人權的行為，也希望能夠與舊金山當地的人權組織一起合作。芭莎克同時表示，應該禁止房東使用科技手段去監控與驅離租客。

舊金山社區活動家陳泰琳（Terilyn Chen，音譯）表示，大規模的攝像頭監控跟安全沒有絕對的關係，反而更有可能用來被針對有色人種與其他相對弱勢的群體。例如Ring公司與當地的警察合作，分享數據等。

來自紐約的租客聯盟成員莫蘭（Tranae Moran）也表示，希望反拆遷項目可以更好的保護租客的權利，不要把攝像頭引入居住社區，也希望立法者未來更嚴格的把關所有與個人權利相關的生物信息的收集。

舊金山租客芭莎克。（視訊截圖）
舊金山租客芭莎克。（視訊截圖）

房東 租客 舊金山

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