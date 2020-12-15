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詳解加州19號提案 舊金山估值官朱嘉文推新網站

記者黃少華／舊金山報導
朱嘉文逐一解釋新網頁的各個組成部分。（舊金山估值官辦公室直播視頻截圖）
朱嘉文逐一解釋新網頁的各個組成部分。（舊金山估值官辦公室直播視頻截圖）

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）於14日召開媒體圓桌會，宣布推出網址為https://sfassessor.org/Prop19的新網頁，向市民詳細說明在今年11月大選獲加州選民通過的加州19號提案並提供多語種資源協助。

新網站分為法律、常見問題解答和表格附件。「相關內容」選項以英文等多種文字提供資訊，包括中文。

加州19號提案是一項加州憲法修正案，通常被稱為「房地產經紀人提案」。

根據1978年的加州13號提案，業主每年繳納的地稅只能按購置物業時的房價進行上漲2%，或者按照加州的消費者物價指數（CPI）上漲，而不是根據物業市值的幅度上漲。然而，物業權一旦轉讓，新的業主必須根據物業市值漲幅來繳納較為高昂的地稅。舊的業主重新置業時也將面臨同一問題。這成為了物業轉讓的障礙。

加州19號提案則做出改變，允許55歲以上的年長業主或身患殘障的合資格業主，一生之內使用三次保留原有較低地稅特殊規則，從2021年4月1日開始生效。合資格業主搬到州內任何地方的另一處物業居住，或搬遷至更昂貴的物業居住，得以保留較低的地稅。

另外，從2021年2月16日開始，加州19號提案也對繼承物業產權做出了特殊限制。如果家長要把住宅物業轉讓給子女或孫子女，加州19號提案規定相關物業必須是子女或孫子女的主要居住物業，對能夠保留的物業估值也有上限。

朱嘉文預計，由於加州19號提案正式成為法律，物業轉讓的申請人數可能會激增。她將盡可能多地提供額外資源，但不排除可能會出現案件積壓。

加州 舊金山 房地產

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