屋崙市議員：選民公投有承諾 預防暴力案別撤資

屋崙有不少預防青年暴力的計畫，市議員卡普蘭擔心取消其資助，影響青年成長。（記者劉先進／翻攝）

屋崙 市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）14日表示，市府正在向市議會提交一份建議，要改變此前選民公投 的Measure Z法案中預防暴力資金的用途，包括完全取消青年計畫、就業 計畫和重要的社區康復計畫。但這些防止社區暴力的計畫是向選民承諾的，卡普蘭認為不能對其撤資。

市議會將在15日下午4時30分討論。市民可登錄網址https://www.oaklandca.gov/，觀看發言。

卡普蘭說，市政府提交的建議是，將Measure Z法案中用於預防暴力的資金重新分配。取消社區治療師、就業計畫和青少年計畫，這與選民公投法案時被告知的內容直接矛盾。當時的承諾是，法案將資助經過驗證的社區計畫，幫助高危青少年，減少犯罪，提供包括就業培訓、高中畢業援助、暴力干預策略、受害者支持等計畫。

上周，當建議提交給生活豐富委員會（Life Enrichment Committee）時，許多社區成員發言反對，並分享擔憂說，取消計畫將對已陷入困境的社區產生破壞性影響。由於青少年沒有到學校上課，疫情導致的失業對屋崙非裔和西裔社區影響過大，此時取消對青少年計畫和就業計畫的資助將特別有害。

阿拉米達縣公共衛生局前局長帕金斯（Arnold Perkins）寫信給市長薛麗比和市議會說，請求不要批准擬議的支出計畫，而是以真正的公共衛生方法為指導，延長現有的各種計畫合同。

帕金斯說，在創建基於公共衛生的全面預防暴力和增進社區和平的方法時，治療不能成為馬後炮（afterthought）。「我合作過的許多組織都做了大量工作，幫助社區組織、民選官員和領導者更好地理解社區療癒工作的重要性。突然關閉這些計畫和服務，結果將是毀滅性的。」