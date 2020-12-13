新居家令下／半封城無處去 家長問何時結束

居家令又來，公園遊樂區再度掛上「關閉」的牌子，還用中文等多種語言寫上違者將罰100元以上。不過並沒有嚴格執行。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 嚴重，最近確診人數再度快速上升，光是聖他克拉拉縣每日確診人數就超過千人，是過去最高峰的四倍以上。對於家中有小小孩的民眾來說，不但學校恢復實體上課的時間至今遙遙無期，而且連平時出外透氣都因有很多地方關閉，不知何處可去。不少家長大嘆：「這樣過生活，到底要到什麼時候？」

家住北聖荷西的Claire Zhao表示，新冠肺炎一開始，大家都說中國的疫情有多嚴重、多可怕，可是後來中國控制住了，美國 卻不斷反覆「半封城」，「而且你說說看，這樣的Shelter in place，真的有用嗎？」

她表示，新冠肺炎在美國不但未能控制，而且愈來愈嚴重；政府則持續推出各種規定，但又沒能真正執行。對於家長來說，孩子已經快要一年沒有在實體教室上課了，「年紀小一點的孩子，網路上課注意力集中度不好，而且一直看著電腦屏幕對眼睛也不好。」

她進一步說，不要說小孩，大人其實也憋不住，「你看現在有居家令，沒事不出門，但路上有時還塞車呢？大家都開車去買菜、拿藥啦，等等。」

Claire表示，自己一些朋友早就離開灣區，暫時去外地避難了，「反正現在可以遠端上班，有本事就先走了。」現在待在加州，半封城狀態，而且做小商業生意的，如果經營的產品不對，店都沒法開門，無法工作賺錢，「掙不到錢，平時的生活好像變成了『活死人』，你說無不無奈？」