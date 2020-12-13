我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

新居家令下／半封城無處去 家長問何時結束

記者李榮／聖荷西報導
居家令又來，公園遊樂區再度掛上「關閉」的牌子，還用中文等多種語言寫上違者將罰100元以上。不過並沒有嚴格執行。（記者李榮／攝影）
居家令又來，公園遊樂區再度掛上「關閉」的牌子，還用中文等多種語言寫上違者將罰100元以上。不過並沒有嚴格執行。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，最近確診人數再度快速上升，光是聖他克拉拉縣每日確診人數就超過千人，是過去最高峰的四倍以上。對於家中有小小孩的民眾來說，不但學校恢復實體上課的時間至今遙遙無期，而且連平時出外透氣都因有很多地方關閉，不知何處可去。不少家長大嘆：「這樣過生活，到底要到什麼時候？」

家住北聖荷西的Claire Zhao表示，新冠肺炎一開始，大家都說中國的疫情有多嚴重、多可怕，可是後來中國控制住了，美國卻不斷反覆「半封城」，「而且你說說看，這樣的Shelter in place，真的有用嗎？」

她表示，新冠肺炎在美國不但未能控制，而且愈來愈嚴重；政府則持續推出各種規定，但又沒能真正執行。對於家長來說，孩子已經快要一年沒有在實體教室上課了，「年紀小一點的孩子，網路上課注意力集中度不好，而且一直看著電腦屏幕對眼睛也不好。」

她進一步說，不要說小孩，大人其實也憋不住，「你看現在有居家令，沒事不出門，但路上有時還塞車呢？大家都開車去買菜、拿藥啦，等等。」

Claire表示，自己一些朋友早就離開灣區，暫時去外地避難了，「反正現在可以遠端上班，有本事就先走了。」現在待在加州，半封城狀態，而且做小商業生意的，如果經營的產品不對，店都沒法開門，無法工作賺錢，「掙不到錢，平時的生活好像變成了『活死人』，你說無不無奈？」

新冠肺炎 美國 疫情

上一則

新居家令下／工藝品小商店 遊客不來再度關門

下一則

新居家令下／中餐廳受重創 業者歎只能苦等

延伸閱讀

好姐妹台南市 贈聖荷西市府6000片口罩

好姐妹台南市 贈聖荷西市府6000片口罩
55年來首位！華人移民趙依文主演聖荷西舞蹈劇院胡桃鉗舞劇

55年來首位！華人移民趙依文主演聖荷西舞蹈劇院胡桃鉗舞劇
促進矽谷發展！聖荷西Google村 評比獲高度肯定

促進矽谷發展！聖荷西Google村 評比獲高度肯定
未遵守檢測規定 聖他克拉拉多家醫院遭罰

未遵守檢測規定 聖他克拉拉多家醫院遭罰
聖荷西急難救助協會 分享台灣防疫經驗

聖荷西急難救助協會 分享台灣防疫經驗
聖荷西2家老人院 232人確診

聖荷西2家老人院 232人確診

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」

備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」