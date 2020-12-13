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新居家令下／不能出門 3胞胎媽媽把家變遊樂場

記者江碩涵／灣區報導
居家令又來了，有幼兒的家庭來說得想著各種妙招來與小孩一起「放電」。（三胞胎信望愛粉絲團主Tina提供）
居家令又來了，有幼兒的家庭來說得想著各種妙招來與小孩一起「放電」。（三胞胎信望愛粉絲團主Tina提供）

居家令又來了，對於有幼兒的家庭來說，除了要面對各種居家限制外，更得花腦力與體力，想著各種妙招來與小孩一起「放電」。在臉書總部工作並成立「三胞胎信望愛」粉絲團的Tina說，因為居家令限制，有想過要不要在自家後院蓋一個遊樂場（Playground），如果有那種可以租借大型遊樂設施的廠商就好了。

Tina說，之前一波居家令解除後，有時會帶三胞胎去附近公園玩一下，但自從疫情變更嚴峻以後，就比較少去外面活動了，現在又開始了新的居家令，就更不可能去外面公園了，但小孩的「電力」一點兒都沒有減少，還是很需要放電的時間和空間。

她說，所以全家開始把家裡的空間變化出更多能讓孩子放電的活動，像是室內滑梯、各種腳踏車、滑步車、扭扭車，還有把網購送來的大紙盒，拿來作障礙賽（obstacle course）來讓小孩玩，或是現在後院落葉很多，把樹葉堆高後讓三胞胎跳進去，也很能耗體力。

Tina說，小孩不能出門，在家也會一直想要找媽媽，雖然她自己可以全面在家工作，但工作一直被打斷也會讓人感到崩潰，只好想著各種替代出門玩耍的方案，也等於讓家長格外花費心思，把家裡打造成遊樂園。

現在到了年底，恰又實行新的更加嚴格的居家令，Tina思考是不是乾脆把家裡的後院蓋一個遊樂場好了，讓小孩直接把後院當公園玩，現在正努力調查各個設施的價位與施工方法。她笑說，如果現在有廠商願意租借遊樂設施好幾個月，並且包含安裝和拆卸的話，也許是個商機。

「三胞胎信望愛」粉絲團主Tina把網購送來的大紙盒，拿來作障礙賽讓三胞胎玩。（T...
「三胞胎信望愛」粉絲團主Tina把網購送來的大紙盒，拿來作障礙賽讓三胞胎玩。（Tina提供）

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