新居家令下／灣區小生意雪上加霜 一天只開門數小時

灣區執行新居家令後，屋崙華埠人流冷清不少。（記者劉先進／攝影）

2020年快要過去。但是年初春季開始的新冠肺炎疫情 ，到了年底非但沒有任何緩解，反而愈發嚴重。繼3月份之後，灣區多個縣政府日前先後再度下達新的「居家令」，讓眾多華人小商業和家庭雪上加霜。然而無奈嘆息之餘，生活還是得繼續。

屋崙華埠 商戶Thomas表示，疫情發生以來，生意減少七成。政府發放了1萬元的紓困金，自己也省吃儉用，勉強繳納商鋪租金 。如今灣區執行新的居家令，加上華埠有餐廳出現確診感染，商店的生意更是雪上加霜，他現在只是每天開兩次門，前後經營時間數小時左右，主要是接待一下熟客。

Thomas說，新冠疫情對華埠小商戶的衝擊非常大，他平常和其他商戶朋友溝通發現，生意平均下降70%到80%。5月份和商店的業主商量，好說歹說，才降了半個月租金，但之後業主也表示維持開支有困難，租金還得照舊。12月考慮再和業主商量，估計也很難減租。

Thomas表示，之前華埠一餐廳有確診新冠，各種謠言傳出來，搞得華埠社區人心惶惶。華埠已在執行早上10時前專門讓貨車停車的規定，不少顧客不知情，早上停車後被開罰單，因此有的人就不願再來了。加上灣區執行居家令，他也不得不暫停營業。目前只是早上9時和下午3時開一下門，商店還是有一批熟客，當然也能維持一點收入。

Thomas說，疫情爆發後，申請拿到政府的1萬元小商業紓困金，而考慮到今年疫情嚴重，一直在省吃儉用，砍掉不必要的開支，比如外出旅遊或購買奢侈品，東挪西湊之下，勉強夠交一點商鋪租金，「現在談不上賺錢，都是吃老本。」

Thomas表示，即將到來的聖誕節，估計又有大批市民出遊，說不定就會引起新一輪疫情的爆發。現在最希望兩黨放下爭執，早日合作控制疫情，如果疫苗有效，生活回歸正常，才有可能讓生意恢復。