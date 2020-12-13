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新居家令下／中餐廳受重創 業者歎只能苦等

記者李晗/舊金山報導
經營高檔中餐的陳繼琨表示，現在的情況真的是不容易，只能等待政府的決定。（取自臉書）
經營高檔中餐的陳繼琨表示，現在的情況真的是不容易，只能等待政府的決定。（取自臉書）

新一輪的居家令禁止了戶外用餐，重創餐飲業。許多中餐廳斥資打造的戶外用餐環境，也只能成為擺設。業者感歎，他們也沒有太多能做的事情，只能等待政府的決定。

華埠的高檔中餐廳「明店」（China Live）老闆陳繼琨表示，現在的情況真的是「不容易」。一方面沒有戶外用餐損失了許多的生意，另一方面現在也是假日期間，本身應該是餐飲業的旺季，但是新的居家令也讓旺季進入了冬眠。

餐廳關門的消息屢屢見諸報端，像是知名的電視廚藝秀明星甄文達（Martin Yan）開設的M.Y. CHINA早前也宣佈永久關門。陳繼琨認為，像是華埠那些小商業餐廳，情況更加艱難，因為他們獲得的聯邦救濟更少，杯水車薪。

陳繼琨認為，應該要允許餐飲業能夠「安全地運營」（safely operate）。他指出，可能有些餐廳在運作的時候出現了一些違背衛生指引的事情，導致有人感染。但是也有些業者非常遵守指引，會嚴格要求食客遵守指引，像是明店就沒有出現感染的事情。因此他覺得不應該「一刀切」，直接把戶外用餐全部禁絕，而是應該由市府參與調查，如果有違規發生感染事件的餐廳，就勒令禁止堂食或者戶外用餐。

據悉，舊金山最具影響力的餐飲業協會「金門餐廳協會」也曾經和市府商討有關對策鬆綁，但是無果。陳繼琨的太太Cindy Wong-Chen就是協會董事會成員。

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