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讀者來函／印度移民 起步晚但發展速度快

李元慶供稿
李元慶。（作者提供）
李元慶。（作者提供）

60年代的亞洲移民除了親屬團圓之外，很多是技術移民。這個規定讓台灣和香港的技術移民得益，因為中國大陸的大門還沒有開。我們這些80、90年代的大陸留學生在美國學校裡看到的台灣和香港教授，也都是這個時期來的。

起步晚，速度快，是印度移民的特點。目前印度移民的速度超過中國，許多通過H-1簽證，也就是工作簽證，以後轉為綠卡。能夠拿到這個簽證的多是工程師，這也是為什麼25歲以上印度裔中的計算機和工程師比例在30%左右，各族裔中最高。矽谷、舊金山及像英特爾這樣的大公司裡，處處可見印度人的身影。

目前印度裔人數在亞裔中僅低於華人、菲律賓人，約達310萬。

有人將1965年後的印度裔移民分成三個階段：1）60年代中期到70年代後期，教育水準高，45%以上的有醫學、工程學、計算機科學學位。2）80年代初到90年代中前期移民的家庭團圓移民。3）這之後的計算機工程師的移民，因為美國需要大批這方面的人才。其中，第三階段的人數和速度是第一階段的五倍、第二階段的兩倍。

筆者碰到過幾次印度學生，都是印度理工學院畢業的。這個理工學院很有名，在印度有23所分校，許多畢業生來到美國繼續深造。有一部印度電影，提到過這個學校，如同中國的清華，美國的MIT，每年招生1萬多本科生。

2017年的數據表明，矽谷的印度技術人員佔26%，中國大陸來的14%，加州本地人16%，外州來的美國人16%。其他來自韓國、香港、台灣、菲律賓、越南、拉丁美洲，分別佔2%或3%。

有研究者稱，印度來美技術移民要經「三次選拔」，因此使得他們成為在印度人中的特殊群體。

第一，他們多屬印度上層種姓，因為只有這些人才有機會印度從小學到大學得到良好的教育。當然不是絕對的，同中國一樣，也有雞窩飛出金鳳凰的。但是教育環境不一樣，成功比例也不一樣。印度是一個講種姓貴賤的國家，雖然政府在努力改變，但其傳統根深蒂固。

第二，這些學生中最優秀的一批，特別是經過嚴格考試挑選出來的優秀者，才有機會拿到獎學金來美國上學。印度學生考試很厲害，數學科尤其好。我看過一部關於印度窮學生，數學天才Srinivasa Ramanujan的電影。他後來成為劍橋教授，現在人們還在研究他的許多假設和論文。對了，他是泰米爾人，這個地區出數學、計算機人才。

第三，這些人來美後，美國又將其中優秀人才留下了。美國佔了大便宜。（待續）

印度 移民 美國

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