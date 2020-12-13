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魏萱從無證移民變州府廳長 打破亞太裔從政天花板

APAPA媒體部╱州府報導
新任立法事務廳長魏萱。（APAPA提供）
新任立法事務廳長魏萱。（APAPA提供）

加州政府迎來新的立法事務廳長（Legislative Affairs Secretary）。華裔移民魏萱（Angie Wei）最新獲州長紐森（Gavin Newsom）任命，出任加州立法事務廳長。她也是首位擔任這個重要內閣官職的華人。

魏萱一歲時隨父母移民來美，她的成長經歷也非同一般。她的家庭在1970年代初來到美國時，是無證移民。她的父親是一個清潔工，隨後遭舉報，並且在工作時被移民部門的人抓獲。因此，魏萱一家一度在被遣返的程序上。幸運的是，她的母親成功獲得工作簽證，得以讓全家合法居留，並且一步步獲得綠卡和公民身份。

魏萱在哈佛大學畢業之後，一直都活躍於勞工和移民權益運動。曾經在加州勞工聯盟（California Labor Federation）任職超過18年的時間。2019年開始，她擔任紐森州長辦公室的高級官員，職位包括州長政策顧問、州長辦公室政策副主任，現在則出任內閣廳長。

關注亞太裔從政參政的亞太公共事務聯盟（APAPA）也特別祝賀紐森的這一任命，形容這個任命打破了亞太裔美國人在美國從政的天花板，因為立法事務廳長是非常重要的州府高級官員。

APAPA創辦人尹集成表示，亞太裔美國人都應該為這位華人移民女性獲得的政治成就而感到驕傲。他表示，之所以魏萱能夠獲得這樣的政治成就，是因為她一直以來為美國、加州的付出和努力。紐森也發表聲明表示，魏萱值得信賴。

從一個無證移民變成加州州府最具權勢的高級官員，魏萱也一度在州府的周報雜誌上被評為最有影響力的加州人之一。

州長的立法事務廳長，是州長辦公室的行政一方與州議會（立法機關）之間的關鍵紐帶。參眾兩會的立法推進與州長的協商，州長如何與立法機關的緊密有效合作，都要仰賴立法事務廳長的工作。如預算等重要的政策問題，應對新冠疫情等等，都取決於立法機關和行政機關之間的合作，以及立法事務廳長從中斡旋和聯繫。

此外，立法事務廳長也要向州長提供諮詢建議，包括議會通過的法案州長是否要使用一票否決權。因此，立法事務廳長在議會法令最終能否獲得州長簽署生效的過程中，起著關鍵作用。

魏萱一家曾是無證移民。（取自Medium）
魏萱一家曾是無證移民。（取自Medium）
APAPA新聞稿，祝賀紐森的任命。 （APAPA提供）
APAPA新聞稿，祝賀紐森的任命。 （APAPA提供）
魏萱一家曾是無證移民。（取自Medium）
魏萱一家曾是無證移民。（取自Medium）

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